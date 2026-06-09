Boomi在Agentstudio中新增对Snowflake Cortex代理的支持，以实现统一的人工智能代理治理

康肖霍肯，宾夕法尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人工智能数据激活公司与Snowflake精英合作伙伴Boomi今日宣布，Agentstudio现已支持Snowflake Cortex代理。这项由Snowflake提供技术支持的新集成，使企业能够监控、管理和治理其代理型团队中的每一个Cortex代理。

Boomi董事长兼首席执行官Steve Lucas表示，“客户正在将人工智能代理大规模投入生产环境，合作伙伴也正以创纪录的速度将新解决方案推向市场，这两者都得益于Boomi Agentstudio的支持。这种双重势头体现了Boomi企业平台的独特优势，它既能推动创新，又能确保治理、信任和企业级规模。我们将与客户和合作伙伴携手，共同构建代理化转型的未来。”

借助Snowflake人工智能数据云，Boomi正与Snowflake携手，助力企业迈向智能代理化转型的下一阶段。通过为Cortex智能代理提供实时ELT数据管道，并借助Agentstudio的智能代理控制塔进行管理，企业能够将分散的智能代理整合为一支受管控、高效率的智能代理团队。与孤立运行的聊天助手不同，企业将获得基于Cortex构建的协调工作流，从而大规模实现业务成果。

Snowflake人工智能/机器学习合作伙伴负责人Remy Thellier表示，”Boomi致力于帮助Snowflake的客户加快创新步伐并从数据中获取更多价值，这一点在其为Agentstudio添加对Cortex代理的支持中体现得淋漓尽致。我们期待通过与Boomi的合作，在人工智能数据云中创造更深层次的价值——借助Snowflake的全托管统一平台，实现企业级代理工作流。”

通过为Agentstudio提供Snowflake Cortex代理支持，Boomi帮助共同客户发掘业务洞察、实现流程自动化并推动进一步创新。

众多行业领先的应用程序由Snowflake提供技术支持。通过在Snowflake上构建工具、应用程序和解决方案，产品与工程团队能够摆脱运维负担，从容地进行开发、扩展和运营，从而为客户提供差异化的产品。Snowflake人工智能数据云产品合作伙伴助力客户充分发挥Snowflake的灵活性、性能和易用性，从而提供更有价值的洞察。在整个数据与人工智能转型过程中，人工智能数据云服务合作伙伴凭借丰富的行业经验、专业技术知识和战略最佳实践，帮助客户降低风险，并借助Snowflake创造业务价值。如需了解如何成为人工智能数据云合作伙伴，请点击此处。

关于Boomi

Boomi是服务AI领域的数据激活公司，通过在企业全域业务中盘活数据，为智能体驱动型企业提供支撑。Boomi企业平台是主动式的数据基础架构，可为推动智能体转型提供必要的智能体基础设施。通过将智能体设计和治理、API和MCP管理、集成和自动化以及数据管理统一整合至单一平台，Boomi使组织能够依托安全、可扩展的连接能力，充分释放AI的价值。Boomi得到了超过3万家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，帮助各种规模的组织实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问 boomi.com 。

© 2026 Boomi, LP。Boomi、“B”标识及Boomiverse为Boomi, LP或其子公司或关联公司的商标，保留所有权利。其他名称或标识可能为其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。