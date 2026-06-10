SLB werkt samen met Qualcomm aan Edge AI-oplossingen voor energiebedrijven

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een intentieverklaring heeft ondertekend met Qualcomm Technologies, Inc. om edge-AI-oplossingen voor de energiesector mogelijk te maken. Deze oplossingen ondersteunen realtime operationele besluitvorming voor boorputten, faciliteiten en productiesystemen.

De samenwerking combineert de energiezuinige edge-rekenkracht en AI-verwerkingsmogelijkheden van Qualcomm Technologies met de Agora™ edge-AI- en IoT-oplossingen van SLB, die zijn ontwikkeld voor afgelegen en operationeel complexe omgevingen.

"SLB en Qualcomm Technologies willen samen energieleveranciers helpen om AI effectiever toe te passen in de energie-infrastructuur," aldus Rakesh Jaggi, president van Digital bij SLB.

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