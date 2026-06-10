Duetti élargit son offre de financement destinée aux artistes indépendants avec deux nouveaux programmes

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. (« Duetti » ou la « Société »), la société musicale qui s’associe à des artistes et auteurs-compositeurs indépendants pour acquérir, gérer et commercialiser leurs catalogues, a annoncé aujourd’hui une extension significative de son offre de financement. Les artistes peuvent désormais vendre leurs enregistrements masters, ou des parties de ceux-ci, dès six mois après leur sortie, soit bien plus tôt que le délai de deux ans précédemment imposé par la société. Duetti a choisi de lancer son nouveau programme Remix, qui permet aux artistes indépendants de créer des remixes, des reprises et d’autres œuvres dérivées à partir de son catalogue de 30 000 titres (comprenant à la fois des enregistrements masters et des compositions). En contrepartie, les artistes peuvent bénéficier d’une rémunération initiale en espèces, d’un pourcentage récurrent de royalties, de frais de distribution à 0 % et d’un soutien marketing dédié.

DÉGAGER DE LA VALEUR ENCORE PLUS RAPIDEMENT QU’AUPARAVANT

Duetti s’appuie sur ses modèles prédictifs exclusifs basés sur l’IA pour réduire considérablement le délai d’acquisition des masters, le faisant passer de deux ans à six mois après la sortie commerciale initiale. L’entreprise a déjà collaboré avec plus de 200 artistes, dont Rx Papi, Jesse Barrera et Ingrid Contreras, sur des titres datant de moins de deux ans, et étend désormais cette option à un éventail beaucoup plus large d’artistes à l’échelle mondiale. À cette fin, Viola Credit fournit à Duetti un financement, dans le cadre de sa facilité de crédit existante de 75 millions de dollars.

« Dans l’industrie musicale, les modèles traditionnels ne répondent pas aux besoins des artistes indépendants, surtout lorsqu’ils débutent », a déclaré Lior Tibon, PDG et cofondateur de Duetti. « Nous sommes ravis d’être la première entreprise du secteur musical à soutenir l’acquisition de catalogues de jeunes artistes à grande échelle, y compris des titres datant de seulement six mois, permettant ainsi aux artistes de “mettre le feu” à leur carrière, à un moment charnière de celle-ci. »

Duetti propose des structures de contrat flexibles et transparentes qui permettent aux artistes de vendre l’intégralité de leur catalogue, des titres individuels, ou des parties de ceux-ci, en fonction de leurs objectifs. À cette étape cruciale de leur carrière, Duetti associe des contrats relatifs au catalogue à un soutien marketing conséquent pour créer une dynamique et toucher un public plus large.

Duetti a rapidement étendu sa présence mondiale en s’associant à plus de 1 100 artistes et auteurs-compositeurs dans plus de 40 pays pour acquérir et gérer une partie de leurs catalogues musicaux. La société a pris la décision de se tourner vers des acquisitions plus précoces et des stratégies marketing innovantes afin d’aider les artistes indépendants à accélérer leur essor à des moments clés de leur carrière.

« Être un artiste indépendant demande de trouver en permanence un équilibre entre les aspects créatifs et les aspects commerciaux de l’industrie », a déclaré le rappeur new-yorkais Rx Papi. « Je n’ai plus besoin d’attendre des années avant de recevoir des rentrées d’argent. En m’associant à Duetti, je peux prendre un morceau qui plaît déjà au public et aller plus loin rapidement, en investissant dans la promotion, dans de nouvelles versions et dans la conquête de nouveaux publics. »

FAVORISER LA COLLABORATION CRÉATIVE

Le programme Remix de Duetti met en relation des artistes et des producteurs avec des titres issus de son catalogue de plus de 30 000 titres, afin de créer des remixes, des reprises et d’autres œuvres dérivées. Les participants peuvent être rémunérés dès le premier jour, en bénéficiant de conditions claires et favorables aux créateurs. Pour simplifier l’expérience des artistes, Duetti gère l’ensemble du processus, de la fourniture des pistes séparées à l’obtention des autorisations de l’artiste original, en passant par l’apport de commentaires créatifs.

« Nous sommes en train de mettre en place le processus de remix le plus rapide et le plus simple du secteur. Grâce à des analyses approfondies basées sur l’IA, nous sommes en mesure d’identifier l’artiste idéal pour réaliser un remix et de le mettre en relation avec un vaste catalogue international de titres conçus pour être réinterprétés, tout en garantissant que ces collaborations sont pleinement autorisées et approuvées par les artistes », a confié Elliot Baumohl, responsable du développement musical chez Duetti. « Alimenter l’écosystème indépendant avec de nouvelles façons de générer des opportunités de croissance et de monétisation reste une priorité absolue pour Duetti. »

Au cours de la phase pilote du programme, Duetti a publié 200 remixes et œuvres dérivées réalisés par plus de 100 artistes issus de genres musicaux divers, tels que le rap, le funk carioca et la house, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Parmi les collaborateurs notables, on peut citer Satin Jackets, Zai1k, Kowloon, MC Leleto, Robbe, David Hugo, Cody Currie, Lui Joseph et BLESSED MANE. Duetti prévoit d’étendre son programme à d’autres genres, comme la phonk, le dancehall et le reggaeton, et de consolider sa présence sur des marchés clés en dehors des États-Unis, notamment en Allemagne, en France et en Amérique latine.

« Pour des artistes comme moi, il est rare de trouver un partenaire qui stimule véritablement la créativité tout en assurant la viabilité de l’aspect commercial », a déclaré Zai1k, un artiste de hip-hop en pleine ascension. « Le soutien en amont, l’aide à la promotion et la fluidité du processus donnent aux artistes la confiance nécessaire pour se consacrer entièrement à la création, en sachant que Duetti les accompagne de A à Z pour concrétiser cette opportunité. »

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À propos de Duetti

Duetti est une société musicale qui s’associe à des artistes et auteurs-compositeurs indépendants. Fondée en 2022 par Lior Tibon (PDG) et Christopher Nolte (directeur de l’exploitation), elle fournit un soutien financier et opérationnel pour aider les créateurs à monétiser, gérer et développer leurs catalogues musicaux.

Grâce à des structures de contrat flexibles, Duetti collabore avec des créateurs musicaux très divers et les accompagne dans la gestion de leur catalogue, leurs services de marketing, ainsi que la production de remixes et d’œuvres dérivées. Depuis sa création, Duetti a noué des partenariats avec plus de 1 100 créateurs dans plus de 40 pays.

Duetti bénéficie du soutien de The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures et Roc Nation, et a levé à ce jour plus de 635 millions de dollars grâce à une combinaison de financements par actions et par emprunt.

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