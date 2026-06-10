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Andersen Global fortalece as capacidades de mobilidade global com a adição da Courdid BV

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fechou um acordo de colaboração com a Courdid BV, firma global de mobilidade com sede na Holanda, fortalecendo ainda mais suas capacidades para mão-de-obra transfronteiriça e consultoria para expatriados.

Fundada quase duas décadas atrás, a Courdid BV oferece um conjunto completo de serviços de consultoria abrangendo imposto sobre salários, tributação de expatriados, folha de pagamento, imigração e soluções de registro do empregador. A empresa faz parceria com multinacionais, entidades do setor público e provedores de serviços profissionais, fornecendo orientação prática e personalizada sobre assuntos complexos relacionados à mão-de-obra transfronteiriça, diferenciada por uma abordagem que coloca o cliente em primeiro lugar, priorizando a acessibilidade e o atendimento pessoal.

"Acreditamos em fazer com que as coisas sejam práticas e relevantes para os nossos clientes, especialmente nas áreas que geralmente são complexas demais", afirmou Jean-Paul van ‘t Hof, sócio-gerente da Courdid BV. "Ser uma firma colaboradora da Andersen Global nos permite dar apoio a mais clientes de modo geral, ao passo que fortalecemos nossa habilidade de lidar com as necessidades transfronteiriças".

"A expansão das nossas capacidades em mobilidade global segue uma prioridade importante à medida que os negócios continuam a empregar talento entre fronteiras", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A Courdid BV aprimora a nossa presença na Europa e fortalece nossa capacidade de fornecer suporte coordenado nessa região".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente distintas, compostas por profissionais nas áreas fiscal, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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