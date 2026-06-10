Andersen Global fortalece sus capacidades de movilidad global con la incorporación de Courdid BV

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha firmado un acuerdo de colaboración con Courdid BV, una empresa de movilidad global con sede en los Países Bajos, lo que consolida aún más sus capacidades de asesoramiento sobre fuerza laboral transfronteriza y expatriados.

Fundada hace casi dos décadas, Courdid BV ofrece una amplia gama de servicios de asesoría que abarca el impuesto sobre los salarios, la fiscalidad de los expatriados, la gestión de nóminas, la inmigración y soluciones de empleadores de referencia. La empresa se asocia con empleadores multinacionales, entidades del sector público y proveedores de servicios profesionales para brindar orientación práctica y personalizada sobre cuestiones complejas relacionadas con la fuerza laboral transfronteriza, y se distingue por un enfoque centrado en el cliente que prioriza la accesibilidad y la atención personalizada.

“Creemos en ofrecer soluciones prácticas y relevantes para nuestros clientes, especialmente en ámbitos que suelen ser por demás complejos”, señaló Jean-Paul van ‘t Hof, socio director de Courdid BV. “Convertirnos en una firma colaboradora de Andersen Global nos permite brindar un apoyo más amplio a nuestros clientes mientras reforzamos nuestra capacidad para cubrir necesidades transfronterizas”.

“Ampliar nuestras capacidades en materia de movilidad global sigue siendo una prioridad importante dado que las empresas continúan llevando a sus empleados a otros países”, manifestó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Courdid BV mejora nuestra presencia en Europa y consolida nuestra capacidad para ofrecer un apoyo coordinado en este ámbito”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales de las áreas impositiva, legal y de valuación de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta a día de hoy con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

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