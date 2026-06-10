Andersen Global透過新增合作公司Courdid BV強化全球人員流動服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global已與總部位於荷蘭的全球人員流動服務公司Courdid BV簽署合作協議，進一步強化其在跨境勞動力和外籍員工顧問領域的服務能力。

Courdid BV成立於近二十年前，提供涵蓋薪資稅、外籍人員稅務、薪酬管理、移民以及名義雇主解決方案的全面顧問服務。該公司與全球性雇主、公共部門實體及專業服務提供者合作，針對複雜的跨境勞動力事務提供務實的客製化指導，並憑藉高度重視可及性與個人化服務的客戶至上思維而脫穎而出。

Courdid BV執行合夥人Jean-Paul van ‘t Hof表示：「我們堅信為客戶提供的服務必須務實且切中要害，尤其是在那些通常過於複雜的領域。成為Andersen Global的合作公司，使我們能夠更廣泛地支援客戶，同時強化我們因應跨境需求的能力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「隨著企業不斷跨境部署人才，擴大我們在全球人員流動領域的能力始終是我們的重要優先事項。Courdid BV的加入不僅強化了我們在歐洲的業務布局，也提升了我們在該領域提供協同支援的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。