Andersen Global baut seine Kompetenzen im Bereich globale Mobilität durch die Aufnahme von Courdid BV weiter aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global hat eine Kooperationsvereinbarung mit Courdid BV, einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen für globale Mobilität, geschlossen und damit seine Beratungskompetenzen im Bereich grenzüberschreitende Personalangelegenheiten und Entsendungen weiter ausgebaut.

Das vor fast zwei Jahrzehnten gegründete Unternehmen Courdid BV bietet ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Lohnsteuer, Besteuerung von im Ausland tätigen Mitarbeitern, Lohnabrechnung, Einwanderungsrecht sowie „Employer of Record“-Lösungen. Die Kanzlei arbeitet mit multinationalen Arbeitgebern, Einrichtungen des öffentlichen Sektors und professionellen Dienstleistern zusammen, um praktische, maßgeschneiderte Beratung zu komplexen grenzüberschreitenden Personalangelegenheiten zu bieten – dabei zeichnet sie sich durch einen kundenorientierten Ansatz aus, bei dem Erreichbarkeit und persönlicher Service im Vordergrund stehen.

„Wir legen Wert darauf, dass unsere Lösungen für unsere Kunden praxisnah und relevant sind, insbesondere in Bereichen, die oft übermäßig komplex sind“, sagte Jean-Paul van ‘t Hof, Managing Partner von Courdid BV. „Durch unsere Aufnahme als Partnerkanzlei von Andersen Global können wir unsere Mandanten umfassender unterstützen und gleichzeitig unsere Kompetenz bei der Bewältigung grenzüberschreitender Herausforderungen ausbauen.“

„Der Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich der globalen Mobilität hat weiterhin hohe Priorität, da Unternehmen ihre Fachkräfte weiterhin grenzüberschreitend einsetzen“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Courdid BV baut unsere Präsenz in Europa aus und stärkt unsere Fähigkeit, in diesem Bereich koordinierte Unterstützung zu leisten.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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