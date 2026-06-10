-

Andersen Global baut seine Kompetenzen im Bereich globale Mobilität durch die Aufnahme von Courdid BV weiter aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global hat eine Kooperationsvereinbarung mit Courdid BV, einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen für globale Mobilität, geschlossen und damit seine Beratungskompetenzen im Bereich grenzüberschreitende Personalangelegenheiten und Entsendungen weiter ausgebaut.

Das vor fast zwei Jahrzehnten gegründete Unternehmen Courdid BV bietet ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Lohnsteuer, Besteuerung von im Ausland tätigen Mitarbeitern, Lohnabrechnung, Einwanderungsrecht sowie „Employer of Record“-Lösungen. Die Kanzlei arbeitet mit multinationalen Arbeitgebern, Einrichtungen des öffentlichen Sektors und professionellen Dienstleistern zusammen, um praktische, maßgeschneiderte Beratung zu komplexen grenzüberschreitenden Personalangelegenheiten zu bieten – dabei zeichnet sie sich durch einen kundenorientierten Ansatz aus, bei dem Erreichbarkeit und persönlicher Service im Vordergrund stehen.

„Wir legen Wert darauf, dass unsere Lösungen für unsere Kunden praxisnah und relevant sind, insbesondere in Bereichen, die oft übermäßig komplex sind“, sagte Jean-Paul van ‘t Hof, Managing Partner von Courdid BV. „Durch unsere Aufnahme als Partnerkanzlei von Andersen Global können wir unsere Mandanten umfassender unterstützen und gleichzeitig unsere Kompetenz bei der Bewältigung grenzüberschreitender Herausforderungen ausbauen.“

„Der Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich der globalen Mobilität hat weiterhin hohe Priorität, da Unternehmen ihre Fachkräfte weiterhin grenzüberschreitend einsetzen“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Courdid BV baut unsere Präsenz in Europa aus und stärkt unsere Fähigkeit, in diesem Bereich koordinierte Unterstützung zu leisten.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishGerman

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global baut globale Mobilitätskapazitäten durch die Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Graebel aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global arbeitet weiter am Ausbau seiner multidimensionalen Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Graebel, einem Weltmarktführer für Personalmobilität und Managed Services mit Hauptsitz in den USA und einer globalen Präsenz in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Graebel wurde 1950 gegründet und arbeitet mit vielen der renommiertesten Unternehmen der Welt zusammen, um die Mobilität und das Management von Mitarbeitern zu vereinfachen. Das Un...

Andersen Global stärkt Präsenz in Afrika durch ein neues Mitglied in Namibia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global beschleunigt sein Wachstum in Afrika durch eine Präsenz in Namibia. Windhoek Advisory & Taxation wird zukünftig unter der Marke „Andersen" firmieren. Dadurch können Kunden in Afrika's dynamischen aufstrebenden Märkten betreut werden. Die Zusammenarbeit besteht seit 2021. Andersen in Namibia befindet sich im Eigentum eines Ortsansässigen und bietet Buchhaltung, Steuer- und Unternehmensberatung, die auf die Bedürfnisse von Namibia’s Geschäftsumf...

Andersen Global nimmt die Partnerkanzlei NetExpat in sein Netzwerk auf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global stärkt seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in den USA durch eine Kooperationsvereinbarung mit NetExpat, einer Kanzlei, die sich auf Mitarbeiterunterstützung, interkulturelles Training und Führungskräfteentwicklung für international mobile Mitarbeiter spezialisiert hat. NetExpat wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet und ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Global Mobility und Talentmanagement, der multinationale Kunden...
Back to Newsroom