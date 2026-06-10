Andersen Global styrker sine globale mobilitetskompetencer med tilføjelsen af Courdid BV

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global har indgået en samarbejdsaftale med Courdid BV, som er et hollandsk konsulentfirma inden for global mobilitet, hvilket yderligere styrker organisationens rådgivningskapacitet for internationale arbejdsstyrker og expats.

Courdid BV blev grundlagt for næsten to årtier siden og tilbyder en bred vifte af rådgivningstjenester inden for lønsums- og lønskat, expatbeskatning, lønudbetaling, immigration samt employer of record-løsninger. Virksomheden samarbejder med multinationale arbejdsgivere, offentlige institutioner og professionelle serviceudbydere om at levere praktisk og skræddersyet rådgivning om komplekse internationale arbejdsstyrkeforhold – kendetegnet ved en kundeorienteret tilgang, der prioriterer tilgængelighed og personlig service.

"Vi bestræber os på at være praktiske og relevante for vores klienter, særligt inden for områder, der ofte er unødigt komplekse," siger Jean-Paul van ’t Hof, der er administrerende partner i Courdid BV. "Ved at blive en samarbejdende virksomhed i Andersen Global kan vi støtte klienter i et bredere omfang, samtidig med at vi styrker vores evne til at imødekomme behov på tværs af landegrænser."

"Det er fortsat en prioritet for os at udvide vores kompetencer inden for global mobilitet, i takt med at virksomheder fortsætter med at sende medarbejdere ud på tværs af landegrænser," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO i Andersen. "Courdid BV styrker vores tilstedeværelse i Europa og forbedrer vores evne til at levere koordineret støtte på dette område."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af professionelle inden for skat, jura og værdiansættelse fra hele verden. Andersen Global blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har nu mere end 50.000 medarbejdere globalt og er til stede på over 1.000 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer.

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