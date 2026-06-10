Sofinnova Partners annonce une collaboration avec AWS pour accélérer le déploiement de l’IA dans l’innovation en sciences de la vie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sofinnova Partners (“Sofinnova”), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd’hui une collaboration avec Amazon Web Services (AWS), afin d’intégrer plus largement l’intelligence artificielle dans sa plateforme d’investissement et au sein des entreprises de son portefeuille.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de Sofinnova.AI, l’initiative de la société visant à intégrer l’intelligence artificielle à l’ensemble de ses activités clés, de l’identification et l’évaluation des opportunités d’investissement à l’accompagnement dans la création d’entreprises. Au cœur de cette démarche figure Sofia -la plateforme d’IA propriétaire de Sofinnova-, qui va désormais évoluer au-delà d’un usage interne avec le lancement d’une version destinée aux fondateurs d’entreprise.

Grâce à cette collaboration, les start-up soutenues par Sofinnova bénéficieront d’un accès à des ressources AWS adaptées ainsi qu’à un appui technique, afin d’accélérer leur passage de la phase de recherche à celle du développement puis de la mise sur le marché.

« L’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans la découverte, le développement et la mise à disposition de nouveaux traitements pour les patients », déclare Antoine Papiernik, Président et Managing Partner de Sofinnova Partners. « Avec Sofinnova.AI et Sofia, nous renforçons à la fois notre approche d’investissement et les capacités des entreprises que nous accompagnons. Cette collaboration avec AWS illustre la maturité de cette démarche, ainsi que notre conviction que les futurs leaders des sciences de la vie se construiront différemment. »

L’adoption de l’IA reste encore complexe pour de nombreux acteurs du secteur, notamment en raison des coûts d’infrastructure, de la multiplicité des outils et du manque d’intégration entre les systèmes. Cette collaboration entend y remédier en associant l’expertise sectorielle de Sofinnova et sa plateforme Sofia aux services cloud sécurisés et évolutifs d’AWS, spécialement conçus pour l’industrie des sciences de la vie, afin de rendre ces outils plus accessibles et plus opérationnels pour les fondateurs.

« Nous sommes fiers de soutenir l’avenir de l’innovation en sciences de la vie à travers cette collaboration », déclare Dan Sheeran, Vice-Président et Directeur général Healthcare and Life Sciences chez AWS. « AWS travaille depuis près de vingt ans en étroite collaboration avec l’industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Aujourd’hui, 19 des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales nous font confiance pour leurs activités de recherche les plus exigeantes. En associant les services et solutions sectoriels d’AWS à l’expertise de Sofinnova dans la création d’entreprises des sciences de la vie, cette initiative vise à accélérer la mise sur le marché de nouvelles thérapies et solutions, à grande échelle. »

Un élément clé de cette collaboration est le développement d’une version de Sofia destinée aux fondateurs, construite sur AWS. Jusqu’à présent, Sofia était utilisée en interne dans l’ensemble des stratégies de Sofinnova pour analyser les opportunités d’investissement et générer des insights dans les domaines de la biotechnologie, des medtechs, de la santé numérique et de la durabilité. Avec cette évolution, la plateforme permettra aux fondateurs d’accéder à des outils d’IA pour analyser leur environnement concurrentiel, comparer leurs actifs et identifier des opportunités de partenariats et de licences.

Ces processus demeurent encore largement manuels dans l’ensemble du secteur. En les rendant plus rapides et plus homogènes, Sofinnova entend permettre aux entreprises de consacrer davantage de ressources aux avancées scientifiques et cliniques.

Alors que la demande en intelligence artificielle et en capacités de calcul ne cesse de croître dans les sciences de la vie, Sofinnova y voit un tournant structurel dans la manière dont les entreprises se construisent. Cette collaboration reflète sa stratégie de long terme consistant à intégrer l’IA à la fois dans ses décisions d’investissement et dans la création de valeur, tout en réduisant les barrières à l’entrée pour les fondateurs.

A propos de Sofia

Sofia est la plateforme d’intelligence artificielle propriétaire de Sofinnova Partners, conçue pour soutenir ses activités d’investissement et de création d’entreprises dans les sciences de la vie. Elle rassemble au sein d’un même environnement des outils d’analyse scientifique et clinique, de cartographie des marchés, d’analyse de pitch decks et de suivi des participations.

S’appuyant sur plus de 50 ans de données internes et enrichie en continu par l’activité d’investissement de Sofinnova, Sofia met en relation chercheurs, institutions, entreprises et investisseurs. Elle vise à accélérer l’identification, l’évaluation et le développement des opportunités.

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l’équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s’implique pour créer des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l’amorçage aux phases avancées de développement.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros d’actifs. Pour plus d’information : sofinnovapartners.com.