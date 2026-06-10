Duetti amplia l'offerta di finanziamento per gli artisti indipendenti con due nuovi programmi

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. (“Duetti” o la “Società”), la società discografica che collabora con artisti e autori indipendenti per acquistare, gestire e commercializzare i propri cataloghi, oggi annuncia una notevole espansione della sua offerta di finanziamento. Gli artisti ora possono vendere le proprie tracce di registrazione principali, anche in parte, a soli sei mesi dal lancio, con notevole anticipo rispetto al termine precedente di due anni della società. Duetti sta anche lanciando il suo nuovo Remix Program, che consente agli artisti indipendenti di creare remix, cover e altre opere derivate dal catalogo di 30.000 tracce (tra master e composizioni) di Duetti.

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