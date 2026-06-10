SLB colabora com a Qualcomm em soluções de IA de ponta para operações de energia

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia energética, anunciou hoje um memorando de entendimento com a Qualcomm Technologies, Inc. para viabilizar soluções de IA de ponta para o setor de energia, apoiando a tomada de decisões operacionais em tempo real em poços, instalações e sistemas de produção.

Essa colaboração combina a computação de ponta de baixo consumo de energia e os recursos de processamento de IA da Qualcomm Technologies com as soluções de IA e IoT de ponta da SLB, desenvolvidas para ambientes remotos e operacionalmente complexos.

“Juntas, a SLB e a Qualcomm Technologies pretendem ajudar os operadores a aplicar a IA de forma mais eficaz em toda a infraestrutura energética”, afirmou Rakesh Jaggi, presidente da área Digital da SLB. “Muitas operações do setor de energia dependem da tomada de decisões em tempo real em ambientes remotos, onde a conectividade e a capacidade de resposta afetam diretamente o desempenho. Sistemas de IA concebidos com base nas realidades das operações energéticas podem contribuir para fluxos de trabalho mais consistentes e autónomos nesses ambientes.”

Os operadores do setor energético vêm adotando cada vez mais a automação e fluxos de trabalho autônomos em ambientes de produção, impulsionando a demanda por sistemas de IA que possam operar mais próximos das operações, em vez de depender exclusivamente de sistemas centralizados. Em infraestruturas de energia remotas, em que a conectividade, a latência e a continuidade operacional são essenciais, aproximar a IA dos equipamentos e dos fluxos de trabalho operacionais pode contribuir para operações mais ágeis e resilientes. Espera-se que essa colaboração ajude os operadores a modernizar ambientes operacionais legados e a fortalecer a segurança cibernética em todas as camadas da tecnologia operacional.

“Muitos ambientes industriais exigem sistemas de IA capazes de operar com energia limitada, conectividade restrita, separação entre ambientes de tecnologia operacional (OT) e tecnologia da informação (TI), além de demandas operacionais em tempo real”, afirmou Nakul Duggal, Nakul Duggal, vice-presidente executivo e gerente-geral do Grupo de Automotivo, Industrial e IoT Embarcada e Robótica da Qualcomm Technologies, Inc. “Esta colaboração aproxima o processamento de IA de baixo consumo energético da Qualcomm Technologies das operações do setor de energia, diretamente ao lado dos ativos em operação, ajudando a viabilizar inteligência de borda para novos casos de uso e apoiando o avanço em direção a fluxos de trabalho mais autónomos.”

As empresas se concentrarão em viabilizar aplicações de IA nas operações de produção, utilizando as soluções de produção digital e a expertise em energia da SLB, juntamente com os recursos de computação de borda de baixo consumo da Qualcomm Technologies. Essa colaboração reflete o interesse crescente da indústria em aproximar a IA das operações, a fim de fornecer suporte a sistemas de energia mais autônomos e resilientes.

Pontos-chave:

a SLB e a Qualcomm Technologies estão colaborando para apoiar a implantação de inteligência artificial (IA) de ponta em operações do setor de energia, possibilitando a tomada de decisões operacionais em tempo real em poços, instalações e sistemas de produção;

a colaboração combina os recursos de computação de ponta de baixo consumo de energia e de processamento de IA da Qualcomm Technologies com o portfólio de soluções de IA e de IoT (Internet das Coisas) de ponta da SLB, desenvolvido para ambientes remotos e operacionalmente complexos;

as operadoras do setor de energia vêm adotando cada vez mais automação e fluxos de trabalho autônomos em ambientes de produção, impulsionando a demanda por sistemas de IA que possam operar mais próximos das operações, em vez de depender exclusivamente de sistemas centralizados;

a colaboração reflete o crescente interesse do setor em aproximar a IA das operações, visando sistemas de energia mais autônomos e resilientes.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

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