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東京海上日動あんしん生命との 3 回目のブロック再保険取引を発表

日本--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルな再保険業界のリーディングプレイヤーである Pacific Life Re は、東京海上日動あんしん生命保険株式会社（以下「あんしん生命」）との 3 回目となる資産集約型ブロック再保険取引を発表しました。

本取引は個人終身保険の既契約ブロックを対象とする再保険契約であり、2024 年および 2025 年の取引実績を踏まえ、あんしん生命のポートフォリオの長期金利リスクを軽減するとともに、引き続き保険契約者の保護とサポートを提供します。また、本取引は同社の ALM（資産・負債管理）の高度化にも貢献します。

Pacific Life Re の Savings＆Retirement 部門、アジア太平洋地域および個人リタイアメントのマネージング・ディレクターであるルペン・シャーは次のようにコメントしています。
「あんしん生命との３回目のブロック再保険取引を発表できることを大変喜ばしく思います。本取引は当社の長年にわたるパートナーシップをさらに強化するものです。日本におけるこれらの再保険ソリューションの提供は、同市場に対する当社の長期的なコミットメントを示すものであり、当社の中核的なビジネス戦略において重要な役割を果たします。当社があんしん生命の個人終身保険契約ブロックを受再することで、あんしん生命は契約ポートフォリオをより効率的に管理・最適化することが可能となり、ひいてはより広範な事業目標の達成につながります。」

Pacific Life Re は、強固な財務力格付けと、160 年近くにわたって保険契約者にサービスを提供してきた長い歴史を持つPacific Life のグローバル再保険事業です。

また、本取引は世界的なプロフェッショナル・サービス会社であるエーオンが支援しました。

Pacific Life Re について

Pacific Life Re はアジア、英国・欧州、オーストラリア、北米のお客様と取引し、死亡・医療・長寿リスクに関する再保険商品に加え、資本集約型およびキャピタル・ソリューションを提供しています。当社はスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）より AA-（安定的）の格付けを付与されたグローバルに分散されたカウンターパーティーであり、Pacific Life の完全子会社です。Pacific Life Re の詳細については、当社ホームページをご確認ください。www.pacificlifere.com

エーオンについて

Aon plc (NYSE: AON) は、世界中の人々の生活を守り豊かにするために、皆さまを価値ある決断に導くビジネスを行っています。エーオングループでは世界 120 以上の国と地域のお客さまに対し、明確な根拠と自信を持って、自らのビジネスを守り豊かになるための価値ある決断を行っていただけるよう、アドバイスとソリューションを提供しています。LinkedInXFacebook、Instagram でエーオンをフォローしてください。最新情報はエーオンニュースルームをご覧ください。また、ニュース・アラートの登録はこちらです。

Contacts

メディア担当者：
Nadia Buxton
AVP | External Communications and Marketing
電話番号：+ 44 (0) 77 9990 6383
メールアドレス：Nadia.Buxton@PacificLifeRe.com

Industry:

Pacific Life Re

Release Versions
Japanese

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