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Boomi voegt ondersteuning voor Snowflake Cortex Agents toe aan Agentstudio voor uniform beheer van AI-agents

Ondersteuning voor Snowflake Cortex Agents in Boomi Agentstudio stelt gezamenlijke klanten in staat al hun agents te beheren vanuit één leverancieronafhankelijke controletoren

original Boomi Adds Snowflake Cortex Agents Support to Agentstudio to Enable Unified AI Agent Governance

Boomi Adds Snowflake Cortex Agents Support to Agentstudio to Enable Unified AI Agent Governance

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, het data-activeringsbedrijf voor AI en een Elite Snowflake-partner, heeft vandaag de lancering aangekondigd van ondersteuning voor Snowflake Cortex Agents in Agentstudio. Met deze nieuwe integratie, mogelijk gemaakt door Snowflake, kunnen organisaties elke Cortex Agent die deel uitmaakt van hun agentische personeelsbestand monitoren, beheren en besturen.

"Klanten schalen AI-agents op naar productie, en partners brengen in recordtempo nieuwe oplossingen op de markt, beide mogelijk gemaakt door Boomi Agentstudio," aldus Steve Lucas, voorzitter en CEO van Boomi.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Kristen Walker
Global Corporate Communications
kristenwalker@boomi.com

Industry:

Boomi

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Contacts

Contactpersoon voor de media:
Kristen Walker
Global Corporate Communications
kristenwalker@boomi.com

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