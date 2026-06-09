Boomi voegt ondersteuning voor Snowflake Cortex Agents toe aan Agentstudio voor uniform beheer van AI-agents

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, het data-activeringsbedrijf voor AI en een Elite Snowflake-partner, heeft vandaag de lancering aangekondigd van ondersteuning voor Snowflake Cortex Agents in Agentstudio. Met deze nieuwe integratie, mogelijk gemaakt door Snowflake, kunnen organisaties elke Cortex Agent die deel uitmaakt van hun agentische personeelsbestand monitoren, beheren en besturen.

"Klanten schalen AI-agents op naar productie, en partners brengen in recordtempo nieuwe oplossingen op de markt, beide mogelijk gemaakt door Boomi Agentstudio," aldus Steve Lucas, voorzitter en CEO van Boomi.

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