Andersen Global wzmacnia potencjał w zakresie globalnej mobilności wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Courdid BV

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Stowarzyszenie Andersen Global zawarło umowę o współpracy z holenderską firmą Courdid BV specjalizującą się w dziedzinie globalnej mobilności, wzmacniając tym samym transgraniczne zdolności pod względem doradztwa na rzecz personelu, w tym pracowników oddelegowanych za granicę.

Założona niemal dwadzieścia lat temu firma Courdid BV oferuje kompleksowy wachlarz usług doradczych w dziedzinie podatków od wynagrodzenia, opodatkowania pracowników oddelegowanych za granicę, listy płac, imigracji oraz rozwiązań związanych z pełnieniem funkcji formalnego pracodawcy. Firma współpracuje z międzynarodowymi pracodawcami, podmiotami z sektora publicznego i wyspecjalizowanymi dostawcami usług, aby udzielać praktycznego, dostosowanego do potrzeb doradztwa na temat złożonych kwestii dotyczących pracowników transgranicznych, wyróżniając się przy tym podejściem ukierunkowanym na klienta i kładąc nacisk na dostępność i osobistą obsługę.

– Pragniemy zapewnić klientom praktyczne i istotne rozwiązania, zwłaszcza w obszarach, które zazwyczaj charakteryzują się nadmierną zawiłością – powiedział Jean-Paul van ‘t Hof, wspólnik zarządzający Courdid BV. – Nawiązanie współpracy z Andersen Global pozwala nam wspierać klientów w szerszym zakresie, a zarazem wzmocnić potencjał pod względem zaspokajania potrzeb w wymiarze transgranicznym.

– Rozszerzenie potencjału w obszarze globalnej mobilności wciąż stanowi dla nas ważny priorytet, ponieważ firmy stale poszukują utalentowanych pracowników poza granicami swych krajów – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Courdid BV wzmacnia naszą obecność w Europie i zwiększa nasz potencjał pod względem udzielania w tej dziedzinie skoordynowanego wsparcia.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

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