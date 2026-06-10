Andersen Global通过新增合作公司Courdid BV强化全球人员流动服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global已与总部位于荷兰的全球人员流动服务公司Courdid BV签署合作协议，进一步强化其在跨境劳动力和外籍员工咨询领域的服务能力。

Courdid BV成立于近二十年前，提供涵盖薪资税、外籍人员税务、薪酬管理、移民以及名义雇主解决方案的全面咨询服务。该公司与跨国雇主、公共部门实体及专业服务提供商合作，针对复杂的跨境劳动力事务提供务实且量身定制的指导，其突出优势在于高度重视可及性与个性化服务的客户至上理念。

Courdid BV管理合伙人Jean-Paul van ‘t Hof表示：“我们坚信为客户提供的服务必须务实且切中要害，尤其是在那些通常过于复杂的领域。成为Andersen Global的合作公司，使我们能够更广泛地支持客户，同时增强我们应对跨境需求的能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“随着企业不断跨境部署人才，拓展我们在全球人员流动领域的能力始终是我们的重要优先事项。Courdid BV的加入不仅增强了我们在欧洲的业务布局，也提升了我们在该领域提供协同支持的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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