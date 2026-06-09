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A Boomi adiciona suporte a agentes Snowflake Cortex no Agentstudio para permitir governança unificada de agentes de IA

Suporte a agentes Snowflake Cortex no Boomi Agentstudio permite que clientes em comum governem todos os seus agentes em uma única torre de controle independente de fornecedor

original Boomi Adds Snowflake Cortex Agents Support to Agentstudio to Enable Unified AI Agent Governance

Boomi Adds Snowflake Cortex Agents Support to Agentstudio to Enable Unified AI Agent Governance

CONSHOHOCKEN, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--A Boomi, empresa de ativação de dados para IA e parceira Elite da Snowflake, anunciou hoje o lançamento do suporte a agentes Snowflake Cortex para o Agentstudio. Essa nova integração, com tecnologia Snowflake, permite que as organizações monitorem, gerenciem e governem todos os agentes Cortex que fazem parte de sua força de trabalho de agentes.

"Os clientes estão escalando agentes de IA para produção e os parceiros estão lançando novas soluções no mercado em tempo recorde, ambos impulsionados pelo Boomi Agentstudio", disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “Esse impulso duplo reflete a força singular da Plataforma Empresarial da Boomi, que impulsiona a inovação e, ao mesmo tempo, garante governança, confiança e escalabilidade de nível empresarial. Juntamente com nossos clientes e parceiros, estamos construindo o futuro da transformação baseada em agentes.”

Ao aproveitar a Nuvem de Dados de IA da Snowflake, a Boomi se une à Snowflake para ajudar as organizações a darem o próximo passo na transformação baseada em agentes. Ao alimentar os Agentes Cortex com pipelines ELT em tempo real e gerenciá-los por meio da Torre de Controle de Agentes do Agentstudio, as organizações podem transformar agentes dispersos em uma força de trabalho baseada em agentes, governada e de alto desempenho. Em vez de assistentes de bate-papo operando isoladamente, as organizações obtêm fluxos de trabalho orquestrados, construídos no Cortex, que ativam resultados de negócios em escala.

“O compromisso da Boomi em ajudar os clientes da Snowflake a inovar mais rapidamente e obter mais valor dos dados fica evidente por meio do suporte aos Agentes Cortex no Agentstudio”, afirma Remy Thellier, diretor de Parceiros de IA/ML da Snowflake. “Estamos ansiosos para agregar ainda mais valor à Nuvem de Dados de IA por meio de nossa colaboração com a Boomi — possibilitando fluxos de trabalho com agentes prontos para empresas por meio da plataforma unificada e totalmente gerenciada da Snowflake.”

Ao fornecer suporte ao Snowflake Cortex Agent para o Agentstudio, a Boomi permite que os clientes em comum desbloqueiem insights de negócios, automatizem processos e impulsionem ainda mais a inovação.

Aplicativos líderes do setor são impulsionados pela Snowflake. Ao criar ferramentas, aplicativos e soluções na Snowflake, as equipes de produto e engenharia podem desenvolver, escalar e operar sem sobrecarga operacional, entregando produtos diferenciados aos seus clientes. Os Parceiros de Produto da Nuvem de Dados de IA da Snowflake ajudam os clientes a maximizar a flexibilidade, o desempenho e a facilidade de uso da Snowflake para fornecer insights mais significativos. Os Parceiros de Serviços da Nuvem de Dados de IA oferecem experiência no setor, conhecimento técnico e melhores práticas estratégicas para ajudar os clientes a mitigar riscos e impulsionar o valor comercial com a Snowflake em toda a sua jornada de dados e IA. Para saber mais sobre como se tornar um parceiro da Nuvem de Dados de IA, clique aqui.

Sobre a Boomi
A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa proativa, dando vida aos dados em toda a empresa. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura proativa essencial para impulsionar a transformação proativa. Ao unificar o design e governança de agentes, gerenciamento de API e MCP, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, o Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ​​com conectividade segura e escalonável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, o Boomi ajuda organizações de todos os tamanhos a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Descubra mais em boomi.com.

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Contato para a Imprensa:
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Comunicação Corporativa Global
kristenwalker@boomi.com

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