A Boomi adiciona suporte a agentes Snowflake Cortex no Agentstudio para permitir governança unificada de agentes de IA

CONSHOHOCKEN, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--A Boomi, empresa de ativação de dados para IA e parceira Elite da Snowflake, anunciou hoje o lançamento do suporte a agentes Snowflake Cortex para o Agentstudio. Essa nova integração, com tecnologia Snowflake, permite que as organizações monitorem, gerenciem e governem todos os agentes Cortex que fazem parte de sua força de trabalho de agentes.

"Os clientes estão escalando agentes de IA para produção e os parceiros estão lançando novas soluções no mercado em tempo recorde, ambos impulsionados pelo Boomi Agentstudio", disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “Esse impulso duplo reflete a força singular da Plataforma Empresarial da Boomi, que impulsiona a inovação e, ao mesmo tempo, garante governança, confiança e escalabilidade de nível empresarial. Juntamente com nossos clientes e parceiros, estamos construindo o futuro da transformação baseada em agentes.”

Ao aproveitar a Nuvem de Dados de IA da Snowflake, a Boomi se une à Snowflake para ajudar as organizações a darem o próximo passo na transformação baseada em agentes. Ao alimentar os Agentes Cortex com pipelines ELT em tempo real e gerenciá-los por meio da Torre de Controle de Agentes do Agentstudio, as organizações podem transformar agentes dispersos em uma força de trabalho baseada em agentes, governada e de alto desempenho. Em vez de assistentes de bate-papo operando isoladamente, as organizações obtêm fluxos de trabalho orquestrados, construídos no Cortex, que ativam resultados de negócios em escala.

“O compromisso da Boomi em ajudar os clientes da Snowflake a inovar mais rapidamente e obter mais valor dos dados fica evidente por meio do suporte aos Agentes Cortex no Agentstudio”, afirma Remy Thellier, diretor de Parceiros de IA/ML da Snowflake. “Estamos ansiosos para agregar ainda mais valor à Nuvem de Dados de IA por meio de nossa colaboração com a Boomi — possibilitando fluxos de trabalho com agentes prontos para empresas por meio da plataforma unificada e totalmente gerenciada da Snowflake.”

Ao fornecer suporte ao Snowflake Cortex Agent para o Agentstudio, a Boomi permite que os clientes em comum desbloqueiem insights de negócios, automatizem processos e impulsionem ainda mais a inovação.

Aplicativos líderes do setor são impulsionados pela Snowflake. Ao criar ferramentas, aplicativos e soluções na Snowflake, as equipes de produto e engenharia podem desenvolver, escalar e operar sem sobrecarga operacional, entregando produtos diferenciados aos seus clientes. Os Parceiros de Produto da Nuvem de Dados de IA da Snowflake ajudam os clientes a maximizar a flexibilidade, o desempenho e a facilidade de uso da Snowflake para fornecer insights mais significativos. Os Parceiros de Serviços da Nuvem de Dados de IA oferecem experiência no setor, conhecimento técnico e melhores práticas estratégicas para ajudar os clientes a mitigar riscos e impulsionar o valor comercial com a Snowflake em toda a sua jornada de dados e IA. Para saber mais sobre como se tornar um parceiro da Nuvem de Dados de IA, clique aqui.

Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa proativa, dando vida aos dados em toda a empresa. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura proativa essencial para impulsionar a transformação proativa. Ao unificar o design e governança de agentes, gerenciamento de API e MCP, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, o Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ​​com conectividade segura e escalonável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, o Boomi ajuda organizações de todos os tamanhos a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Descubra mais em boomi.com.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.