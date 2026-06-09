Boomi新增Snowflake Cortex Agents支援Agentstudio，統合人工智慧代理治理

賓州，康秀霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人工智慧資料活化公司、Elite Snowflake合作夥伴Boomi今天宣布新增Snowflake Cortex Agents支援Agentstudio。這項由Snowflake支援的新整合便利企業監視、管理並治理其代理工作流程中的每一位Cortex Agent。

「客戶正在將人工智慧代理大規模植入生產環境，合作夥伴也正以前所未見的速度將全新解決方案推向市場。兩者均得益於Boomi Agentstudio提供的強大助力。」Boomi董事長兼執行長Steve Lucas表示。「這雙重動能點出Boomi企業平台的獨到優勢：在賦能創新的同時，確保治理、信任及企業級的擴展能力。我們將與客戶及合作夥伴攜手共創代理轉型的未來。」

Boomi利用Snowflake AI Data Cloud加入Snowflake，協助各類機構組織朝著代理轉型邁出下一步。機構組織利用即時ELT管道為Cortex Agents提供動力，並藉助Agentstudio的Agent Control Tower進行管理，將原本分散的代理整合為一股受控且高效的代理戰力。機構組織將無須使用各自為政的聊天助手，而改用以Cortex為基礎的統合工作流程大規模實現業務成果。

「Boomi致力協助Snowflake客戶加速創新，從資料中挖掘更多價值。為Agentstudio新增Cortex Agents支援證明了這一點。」Snowflake人工智慧與機器學習合作夥伴負責人Remy Thellier表示， 「我們期待與Boomi合作，為AI Data Cloud帶來更深層的價值，透過Snowflake的全託管統一平台讓企業級代理工作流成真。」

Boomi為Agentstudio新增Snowflake Cortex Agent支援，進而協助共同客戶取得業務分析、實現流程自動化並推動進一步創新。

Snowflake提供強大支援給許多一流應用程式。產品與工程團隊在Snowflake打造工具、應用程式及解決方案可免除開發、擴展與營運時的營運重擔，為客戶完成差異化產品。Snowflake AI Data Cloud Partners協助客戶充分發揮Snowflake的靈活、高效及易用優勢，做出更有價值的分析。AI Data Cloud Services Partners憑藉著產業經驗、技術專長及最佳實作戰略全程協助客戶在整個資料與人工智慧發展歷程中利用Snowflake避開風險、創造商業價值。如需進一步了解如何成為AI Data Cloud合作夥伴，請點選此處。

關於Boomi

Boomi是服務AI領域的資料活化公司，透過在企業全域業務中活化資料，為代理驅動型企業提供支撐。Boomi企業平台是主動式的資料基礎架構，可為推動代理式轉型提供必要的代理式基礎設施。透過將代理設計和治理、API和MCP管理、整合和自動化以及資料管理統一整合至單一平台，Boomi使企業能夠憑藉安全、可擴充的連線能力，充分釋放AI的價值。Boomi得到了超過3萬家客戶的信任以及由800多家合作夥伴組成的網路的支援，協助各種規模的企業實現規模化的敏捷性、效率和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪 boomi.com 。

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