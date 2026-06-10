Duetti breidt zijn financieringsaanbod voor onafhankelijke artiesten met twee nieuwe programma's uit

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. (“Duetti” of het “Bedrijf”), het muziekbedrijf dat met onafhankelijke artiesten en liedjesschrijvers samenwerkt om hun catalogussen te kopen, te beheren en op de markt te brengen, kondigde vandaag een aanzienlijke uitbreiding van zijn financieringsaanbod aan. Voortaan kunnen artiesten hun master recording tracks, of delen ervan, amper zes maanden na de release ervan verkopen - dat is heel wat vroeger dan de eerdere limiet van twee jaar die het bedrijf aanhield. Duetti lanceert ook zijn nieuwe Remix Program, aan de hand waarvan artiesten remixes, covers en andere afgeleide werken kunnen creëren op basis van Duetti’s catalogus met 30.000 tracks (bestaande uit masters en composities).

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