Mosaic Clinical Technologies™ lanceert Mosaic Reporting™, een AI-gebaseerd rapportageplatform speciaal ontwikkeld voor radiologische werkprocessen

NASHVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Mosaic Clinical Technologies™, een volledige dochteronderneming van Radiology Partners, heeft vandaag de commerciële lancering aangekondigd van Mosaic Reporting™. Het gaat hier om een baanbrekende AI-gebaseerde oplossing voor radiologische rapportage die beschikbaar is als onderdeel van MosaicOS™. Mosaic Reporting wordt al door duizenden radiologen gebruikt via praktijken die bij Radiology Partners zijn aangesloten. Dit biedt Mosaic een grootschalige praktijkomgeving om het platform verder te verfijnen en uit te breiden.

Mosaic Reporting, dat gebruikmaakt van basismodellen ontwikkeld door Cognita Imaging, de AI-afdeling van Mosaic Clinical Technologies, is een systeem waarvoor octrooi is aangevraagd. Het helpt bij het opstellen van radiologische rapporten in real time terwijl radiologen medische beelden interpreteren. Traditionele dicteer- en rapportagetools documenteren de bevindingen nadat een onderzoek is beoordeeld. Mosaic Reporting werkt daarentegen in real time samen met de radioloog tijdens de interpretatie: het organiseert bevindingen, structureert rapporten en maakt gerichte bewerkingen mogelijk binnen de rapportageworkflow. Deze functie wordt mogelijk gemaakt door intern ontwikkelde basismodellen die een hogere snelheid en nauwkeurigheid bieden in vergelijking met modellen van derden.

"De radiologie kampt met een chronisch tekort aan radiologen terwijl het aantal beeldvormingsonderzoeken blijft stijgen. Radiologiepraktijken en -afdelingen, en de zorginstellingen die daarvan afhankelijk zijn, ervaren een groeiende achterstand en toenemende druk op de doorlooptijden," zegt Mike Peresie, president van Mosaic Clinical Technologies. "Mosaic Reporting is ontworpen om zorginstellingen te helpen bij het creëren van beoordelingscapaciteit, het verbeteren van doorlooptijden en het beter voldoen aan de serviceniveaus die verwijzende artsen en patiënten verwachten. Omdat het is gebouwd als onderdeel van MosaicOS, kunnen organisaties die voordelen direct zien op een platform dat alsmaar groeit."

Mosaic Reporting™ is speciaal ontwikkeld voor radiologische werkprocessen en biedt de volgende mogelijkheden:

Realtime opstelling van rapporten met behulp van AI terwijl radiologen dicteren

Intelligente extractie van bevindingen uit natuurlijke spraak en automatische plaatsing in de juiste rapportonderdelen

Een natuurlijke dicteerervaring die is ontworpen om onderbrekingen en cognitieve belasting te verminderen

Gerichte, efficiënte bewerking en gestructureerde rapportage met spraakgestuurde bewerking

Minder muisklikken en geautomatiseerde taken, waardoor radiologen zich kunnen blijven concentreren op de klinische besluitvorming

Vervanging van verouderde rapportageoplossingen

"De meeste AI-documentatietools zijn afgestemd op gesprekken tussen artsen en patiënten. Maar radiologen interpreteren beelden, en dit vereist een fundamenteel andere aanpak,“ aldus Adrit Rao, Technical Product Lead bij Cognita Imaging™, de AI-divisie van Mosaic Clinical Technologies. "Mosaic Reporting is een van de eerste nieuwe en sterk geavanceerde benaderingen van radiologische rapportage in meer dan tien jaar. We hebben nauw samengewerkt met radiologen om een rapportage-ervaring te ontwerpen waarbij AI in real time meewerkt terwijl zij de beelden bekijken. De gerichte aanpassingen en gestructureerde output maken de werkstroom soepeler, waarbij de klinische besluitvorming centraal blijft staan."

Mosaic Reporting is speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen die te maken hebben met een toenemende vraag naar beeldvormende diagnostiek, personeelstekorten, achterstanden en de druk om doorlooptijden te verkorten. Het systeem helpt de klinische capaciteit uit te breiden en een efficiëntere rapportageomgeving te creëren, zonder dat dit onnodige complexiteit met zich meebrengt.

"Deze technologie zorgt voor een intuïtievere en effectievere manier van rapporteren. Dit levert minder cognitieve belasting op voor radiologen die zich beter op de patiënt kunnen concentreren," aldus dr. Nina Kottler, Chief Medical AI Officer bij Mosaic Clinical Technologies. "Voor zorginstellingen biedt dit de kans om capaciteit vrij te maken, de consistentie te verbeteren en een toekomstbestendige basis te leggen die met hun behoeften meegroeit.”

Een productvideo waarin de realtime rapportagefunctie van Mosaic Reporting wordt gedemonstreerd, vindt u hier.

Over Mosaic Clinical Technologies™ en MosaicOS™

Mosaic Clinical Technologies™, de afdeling voor technologische dienstverlening van Radiology Partners (RP), geeft de toekomst van de radiologie een impuls met MosaicOS™, het eigen beeldanalyseplatform dat is ontworpen om de meest urgente uitdagingen binnen het vakgebied aan te pakken. MosaicOS™, een volledig cloud- en AI-native besturingssysteem, is de plek waar innovatie en impact samenkomen en diagnostische technologieën, AI-aangedreven tools en slimme workflows naadloos worden geïntegreerd in één schaalbare oplossing. Mosaic Clinical Technologies™ ondersteunt het nationale netwerk van RP van aangesloten praktijken en commerciële partners in de beeldvormingssector en herdefinieert wat er mogelijk is op het gebied van enterprise imaging. Verbind met ons via LinkedIn en YouTube. Neem contact met ons op via info@MosaicClinical.ai.

Over Radiology Partners

Radiology Partners is, via haar aangesloten praktijken, de toonaangevende, technologisch geavanceerde radiologiepraktijk in de VS en levert hoogwaardige radiologie-, technologie- en kunstmatige-intelligentieoplossingen aan meer dan 3.400 ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Als praktijk die wordt geleid door en eigendom is van artsen, is het onze missie om de radiologie te transformeren door innovatie op het gebied van klinische waarde, technologie, dienstverlening en economie, terwijl we de rol van radiologie en radiologen in de gezondheidszorg versterken. Met behulp van een beproefd model voor gezondheidszorgdiensten biedt Radiology Partners consistente, hoogwaardige zorg aan patiënten, terwijl we tegelijkertijd meerwaarde bieden aan de ziekenhuizen, klinieken, beeldvormingscentra en verwijzende artsen die wij bedienen. Lees meer op radpartners.com en volg ons op LinkedIn, X, Instagram en YouTube. Getalenteerde radiologen die willen werken met toonaangevende, geavanceerde hulpmiddelen, kunnen contact met ons opnemen via recruiting@radpartners.com.

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