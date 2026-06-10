Andersen Global renforce ses capacités de mobilité mondiale avec l'ajout de Courdid BV

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global vient de conclure un accord de collaboration avec Courdid BV, une société de mobilité mondiale basée aux Pays-Bas pour renforcer ses équipes transfrontalières et ses capacités de conseil aux expatriés.

Fondée il y a près de deux décennies, Courdid BV offre une gamme complète de services de conseil couvrant l'impôt sur les salaires, la fiscalité des expatriés, la paie, l'immigration et les solutions d'employeurs officiels. L’entreprise s’associe à des employeurs multinationaux, à des entités du secteur public et à des prestataires de services professionnels pour fournir des orientations pratiques et adaptées sur des questions complexes liées aux personnels transfrontaliers, qui se distinguent par une approche axée sur le client qui accorde la priorité à l’accessibilité et au service à la personne.

« Nous croyons qu’il est nécessaire de maintenir un environnement pratique et pertinent pour nos clients, en particulier dans des domaines qui sont souvent trop complexes », déclare Jean-Paul van ‘t Hof, managing partner de Courdid BV. « Devenir une entreprise collaboratrice d’Andersen Global nous permet de soutenir plus largement nos clients tout en renforçant notre capacité à répondre aux besoins transfrontaliers. »

« Le renforcement de nos capacités en matière de mobilité mondiale reste une priorité importante, alors que les entreprises continuent de déployer leurs talents au-delà des frontières », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil et chef de la direction mondial d’Andersen. « Courdid BV consolide notre présence en Europe et notre capacité à fournir un soutien coordonné dans ce domaine. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes composées de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 spécialistes dans le monde répartis dans plus de 1 000 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses entreprises collaboratrices.

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