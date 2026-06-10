SLB携手Qualcomm，为能源运营打造边缘AI解决方案

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布与Qualcomm Technologies, Inc.签署谅解备忘录，旨在为能源行业打造边缘AI解决方案，以支持油井、设施和生产系统各环节的实时运营决策。

此次合作结合了Qualcomm Technologies在低功耗边缘计算和AI处理方面的能力，以及SLB专为偏远的复杂运营环境开发的Agora™边缘AI与物联网解决方案。

SLB数字业务总裁Rakesh Jaggi表示：“SLB与Qualcomm Technologies携手致力于帮助运营商在整个能源基础设施中更有效地应用AI。许多能源运营依赖于在偏远环境中进行实时决策，而网络连接和响应速度直接影响着运营表现。围绕能源运营实际情况设计的AI系统，有助于在这些环境中支持更加一致且自主的工作流。”

随着能源运营商在生产环境中越来越多地采用自动化和自主工作流，市场对能够贴近实际运营而非仅依赖集中式系统运行的智能体AI系统的需求不断增长。在连接性、延迟和运营连续性至关重要的偏远能源基础设施中，将AI部署得更靠近设备和运营工作流，有助于提升运营的响应速度和韧性。预计此次合作将帮助运营商实现传统运营环境的现代化，同时加强运营技术各层面的网络安全。

Qualcomm Technologies, Inc.执行副总裁兼汽车、工业与嵌入式物联网及机器人事业部总经理Nakul Duggal表示：“许多工业环境要求AI系统能够在电力和网络连接受限、运营技术与信息技术环境隔离的条件下运行，并满足实时运营需求。通过此次合作，Qualcomm Technologies的低功耗AI处理能力将更加贴近能源运营及其相关资产，从而为新应用场景赋予边缘智能，并支持向更具自主性的工作流迈进。”

双方将专注于利用SLB的数字化生产解决方案和能源领域专业知识，结合Qualcomm Technologies的低功耗边缘计算能力，共同推进AI在生产运营中的应用。此次合作也反映出行业内日益增长的兴趣，即通过将AI更贴近实际运营来支持更具自主性和韧性的能源系统。

要点：

SLB与Qualcomm Technologies开展合作，支持在能源运营中部署边缘AI，以实现跨油井、设施和生产系统的实时运营决策。

此次合作结合了Qualcomm Technologies在低功耗边缘计算和AI处理方面的能力，以及SLB专为偏远的复杂运营环境开发的Agora™边缘AI与物联网解决方案组合。

随着能源运营商在生产环境中越来越多地采用自动化和自主工作流，市场对能够贴近实际运营而非仅依赖集中式系统运行的智能体AI系统的需求不断增长。

此次合作也反映出行业内日益增长的兴趣，即通过将AI更贴近实际运营来支持更具自主性和韧性的能源系统。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

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