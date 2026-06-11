Cosylab et Heron Neutron Medical Corp. signent une lettre d’intention visant à faire progresser le déploiement mondial de systèmes BNCT basés sur des accélérateurs.

LJUBLJANA, Slovénie--(BUSINESS WIRE)--Cosylab et Heron Neutron Medical Corp. ont annoncé aujourd'hui, le 10 juin 2026, la signature d'une lettre d'intention portant sur la mise en place d'un cadre stratégique de développement conjoint du marché, afin de soutenir le déploiement mondial des systèmes de thérapie par capture de neutrons par le bore basée sur un accélérateur (AB-BNCT).

Cette collaboration a pour objectif d'accélérer le développement et l'intégration de solutions logicielles sophistiquées destinées à l'AB-BNCT, tout en renforçant l'accès au marché international et le développement commercial de cette technologie. En combinant l'expertise éprouvée de Cosylab en matière de logiciels critiques et d'intégration de systèmes complexes avec les plateformes BNCT de bout en bout de Heron, ce partenariat entend favoriser une adoption clinique plus large à l'échelle mondiale de cette modalité de traitement du cancer extrêmement ciblée.

« L'AB-BNCT s'impose comme l'une des approches les plus prometteuses pour le traitement des cancers difficiles à traiter et récidivants », a déclaré Mark Pleško, PDG de Cosylab. « Cette collaboration renforce notre orientation stratégique consistant à faire progresser les technologies de radiothérapie et à étendre notre présence dans la région Asie-Pacifique et au-delà. Nous nous engageons à mener à bien des projets communs d'impact avec Heron qui accéléreront la mise sur le marché et l'adoption clinique. »

« Cet accord représente une étape clé dans la stratégie de croissance internationale de Heron », a souligné Shen Hsiao-Lien, directrice générale de Heron Neutron Medical Corp. « Travailler avec Cosylab renforcera nos capacités interrégionales et favorisera le déploiement rapide des solutions AB-BNCT sur les marchés du monde entier. »

À propos de Cosylab : Cosylab (www.cosylab.com) développe des logiciels et des systèmes de contrôle destinés aux environnements scientifiques et médicaux les plus exigeants au monde, notamment les accélérateurs de particules, les systèmes de radiothérapie, les installations de recherche sur la fusion et les équipements pour semi-conducteurs. Fondée en 2001 et basée à Ljubljana, en Slovénie, Cosylab est présente dans le monde entier auprès d'instituts de recherche, d'hôpitaux et d'installations industrielles.

À propos de Heron Neutron Medical Corp. : Heron Neutron Medical Corp. développe des systèmes intégrés de thérapie par capture de neutrons par le bore basée sur un accélérateur (AB-BNCT) qui englobent les technologies d'accélération, les lignes de faisceaux de neutrons, les plateformes de traitement et l'intégration complète du flux de travail clinique. La société se consacre à la promotion de solutions innovantes pour le traitement du cancer et à l'élargissement de l'accès mondial à la BNCT.

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