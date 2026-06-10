アンダーセン・グローバル、コーディドと提携しグローバルモビリティ分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、オランダを拠点とするグローバルモビリティ企業であるコーディド（Courdid BV）と提携契約を締結し、国境を越えた人材派遣および駐在員に関するアドバイザリー能力をさらに強化します。

コーディドは約20年前に設立され、現在、給与税、駐在員税務、給与計算、移民、雇用代行サービスなど、包括的なアドバイザリーサービスを提供しています。コーディドは、多国籍企業、公共機関、専門サービスプロバイダーと提携し、複雑な国境を越えた人材派遣問題に対し、実用的でカスタマイズされたガイダンスを提供しています。その特徴は、アクセスのしやすさとパーソナルなサービスを最優先とする顧客第一主義のアプローチにあります。

コーディドのマネージングパートナーであるジャン＝ポール・ファン・ト・ホフは、「当社は、特に複雑になりがちな分野において、お客様にとって実用的かつ関連性の高い情報を提供することを信条としています。アンダーセン・グローバルの提携ファームとなることで、より幅広いクライアントをサポートできるとともに、国境を越えたニーズへの対応能力を強化できます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「企業が国境を越えて人材を配置し続ける中、グローバルモビリティにおける当社の能力拡大は引き続き重要な優先事項となっています。コーディドは、欧州における当社のプレゼンスを強化し、この分野における連携されたサポートの提供能力を向上させます」と述べています。

アンダーセン・グローバルは、世界各地の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される、法的に分離・独立したメンバー・ファームの国際的連合体です。米国のメンバー・ファームであるアンダーセン・タックスLLCにより2013年に設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界中に5万人以上の専門家を擁し、メンバー・ファームおよび提携ファームを通じて1000以上の拠点を有しています。

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