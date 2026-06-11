CosylabとHeron Neutron Medical Corp.、加速器型BNCTシステムの世界展開を推進する意向表明書を締結

スロベニア、リュブリャナ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- CosylabとHeron Neutron Medical Corp.は、2026年6月10日、加速器型ホウ素中性子捕捉療法（AB-BNCT）システムの世界展開を支援するため、共同での市場開拓に向けた戦略的枠組みを定める意向表明書に署名したと発表しました。

この提携は、AB-BNCT向けの高度なソフトウエア・ソリューションの開発・統合を加速させるとともに、AB-BNCTの国際市場へのアクセスと事業開発を強化することを目的としています。Cosylabのミッションクリティカルなソフトウエアおよび複雑なシステム統合に関する実績ある専門知識を、HeronのエンドツーエンドのBNCTプラットフォームと組み合わせることで、本提携は、この高い標的性を持つがん治療法の世界各地での臨床導入を推進することを目指しています。

「AB-BNCTは、難治性がんや再発がんの治療において、最も有望なアプローチの1つになりつつあります」と、Cosylabの最高経営責任者（CEO）であるマーク・プレスコは述べました。「本提携は、放射線治療技術の発展と、アジア太平洋地域をはじめとする世界各地での事業展開拡大に向けたCosylabの戦略的な取り組みを強化するものです。Cosylabは、市場投入に向けた準備と臨床導入を加速させる、実効性の高い共同プロジェクトをHeronとともに実現することに取り組んでいます。」

「本合意は、Heronの国際成長戦略における重要な一歩となります」と、Heron Neutron Medical Corp.のゼネラル・マネジャーである沈孝廉（シェン・シャオリエン、Shen Hsiao-Lien）は強調しました。「Cosylabとの協力により、Heronの地域を越えた事業遂行能力が強化され、世界市場におけるAB-BNCTソリューションの迅速な拡大が後押しされます。」

Cosylabについて：Cosylab（www.cosylab.com）は、粒子加速器、放射線治療システム、核融合研究施設、半導体製造装置など、世界で最も要求水準の高い科学・医療技術環境向けに、ソフトウエアおよび制御システムを開発しています。2001年に設立され、スロベニアのリュブリャナに本社を置くCosylabは、研究機関、病院、産業施設を対象に世界各地で事業を展開しています。

Heron Neutron Medical Corp.について：Heron Neutron Medical Corp.は、加速器技術、中性子ビームライン、治療プラットフォーム、臨床ワークフロー全体の統合を網羅する、統合型の加速器型ホウ素中性子捕捉療法（AB-BNCT）システムを開発しています。同社は、革新的ながん治療ソリューションの発展と、BNCT治療へのアクセスの世界的な拡大に取り組んでいます。

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