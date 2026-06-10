SLB與Qualcomm攜手合作，為能源營運打造邊緣AI解決方案

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布與Qualcomm Technologies, Inc.簽署合作備忘錄，旨在為能源產業打造邊緣AI解決方案，以支援油井、設施和生產系統各環節的即時營運決策。

此次合作結合了Qualcomm Technologies在低功耗邊緣運算和AI處理方面的能力，以及SLB專為偏遠的複雜營運環境開發的Agora™邊緣AI與物聯網解決方案。

SLB數位業務總裁Rakesh Jaggi表示：「SLB與Qualcomm Technologies攜手致力於協助營運商在整個能源基礎設施中更有效地應用AI。許多能源營運仰賴在偏遠環境中進行即時決策，而網路連線和回應速度直接影響著營運表現。圍繞能源營運實際情況設計的AI系統，有助於在這些環境中支援更加一致且自主的工作流程。」

隨著能源營運商在生產環境中越來越多地採用自動化和自主工作流程，市場對能夠貼近實際營運而非僅仰賴集中式系統運行的代理式AI系統的需求不斷成長。在連線性、延遲和營運連續性至關重要的偏遠能源基礎設施中，將AI部署得更靠近設備和營運工作流程，有助於提升營運的回應速度和韌性。此次合作可望協助營運商實現傳統營運環境的現代化，同時強化營運技術各層面的網路安全。

Qualcomm Technologies, Inc.執行副總裁兼汽車、工業與內建式物聯網及機器人事業部總經理Nakul Duggal表示：「許多工業環境要求AI系統能夠在電力和網路連線受限、營運技術與資訊技術環境隔離的條件下運行，並滿足即時營運需求。透過此次合作，Qualcomm Technologies的低功耗AI處理能力將更加貼近能源營運及其相關資產，從而為新應用場景賦予邊緣智慧，並支援向更具自主性的工作流程邁進。」

雙方將專注于利用SLB的數位化生產解決方案和能源領域專業知識，結合Qualcomm Technologies的低功耗邊緣運算能力，共同推進AI在生產營運中的應用。此次合作也反映出業界與日俱增的興趣，即透過將AI更貼近實際營運來支援更具自主性和韌性的能源系統。

要點：

SLB與Qualcomm Technologies展開合作，支援在能源營運中部署邊緣AI，以實現跨油井、設施和生產系統的即時營運決策。

此次合作結合了Qualcomm Technologies在低功耗邊緣運算和AI處理方面的能力，以及SLB專為偏遠的複雜營運環境開發的Agora™邊緣AI與物聯網解決方案組合。

隨著能源營運商在生產環境中越來越多地採用自動化和自主工作流程，市場對能夠貼近實際營運而非僅仰賴集中式系統運行的代理式AI系統的需求不斷成長。

此次合作也反映出業界與日俱增的興趣，即透過將AI更貼近實際營運來支援更具自主性和韌性的能源系統。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

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