Cosylab與Heron Neutron Medical Corp.簽署意向書，攜手推進加速器式BNCT系統的全球部署

斯洛維尼亞盧布亞納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cosylab與Heron Neutron Medical Corp.今日（2026年6月10日）宣布簽署一份意向書，旨在建立策略架構以展開共同市場開發，支援加速器式硼中子捕獲治療(AB-BNCT)系統的全球部署。

此次合作旨在加快開發並整合用於AB-BNCT的複雜軟體解決方案，同時強化AB-BNCT的國際市場准入與業務發展。透過結合Cosylab在關鍵任務軟體及複雜系統整合方面的成熟專長，以及Heron的端對端BNCT平台的優勢，雙方合作的目標是推動這種高標靶癌症治療方式在全球獲得更廣泛的臨床應用。

Cosylab執行長Mark Pleško表示：「AB-BNCT正逐漸成為治療難治性和復發性癌症最有前景的方法之一。此次合作強化了我們推進放射治療技術以及擴大亞太地區乃至全球業務版圖的策略重點。我們致力於與Heron推出具有影響力的共同專案，以加快產品的市場就緒度和臨床普及。」

Heron Neutron Medical Corp.總經理Shen Hsiao-Lien強調：「此項協議是Heron國際化成長策略的關鍵一步。與Cosylab的合作將強化我們的跨區域能力，並支援AB-BNCT解決方案在全球市場快速規模化落地。」

關於Cosylab：Cosylab (www.cosylab.com)為全球要求最嚴格的科學與醫療技術環境（包括粒子加速器、放射治療系統、核融合研究設施和半導體裝置）開發軟體和控制系統。Cosylab成立於2001年，總部位於斯洛維尼亞盧布亞納，業務遍及全球，客戶涵蓋研究機構、醫院和工業設施。

關於Heron Neutron Medical Corp.：Heron Neutron Medical Corp.致力於開發整合的加速器式硼中子捕獲治療(AB-BNCT)系統，涵蓋加速器技術、中子束線、治療平台以及完整的臨床工作流程整合。該公司專注于推進創新的癌症治療解決方案，並擴大BNCT在全球的可及性。

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