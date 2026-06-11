Cosylab e Heron Neutron Medical Corp. firmano una lettera di intenti per promuovere la distribuzione globale dei sistemi BNCT basati su acceleratori

LJUBLJANA, Slovenia--(BUSINESS WIRE)--Cosylab e Heron Neutron Medical Corp. hanno annunciato oggi, 10 giugno 2026, la firma di una lettera di intenti per creare una struttura strategica per lo sviluppo congiunto del mercato a sostegno dell'implementazione globale dei sistemi Accelerator-Based Boron Neutron Capture Therapy (AB-BNCT), un tipo di adroterapia.

La collaborazione mira ad accelerare lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni di software sofisticate per l'utilizzo con AB-BNCT pur rafforzando l'accesso della AB-BNCT al mercato internazionale e allo sviluppo commerciale. Unendo le competenze comprovate di Cosylab nel software mission-critical e nell'integrazione di sistemi complessi con le piattaforme BNCT complete di Heron, la collaborazione mira a promuovere l'adozione clinica globale di questo trattamento oncologico altamente mirato.

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