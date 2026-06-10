Duetti amplía su oferta de financiamiento para artistas independientes con dos nuevos programas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. (“Duetti” o la “Empresa”), la empresa musical que se asocia con artistas y compositores independientes para adquirir, gestionar y promocionar sus catálogos, anunció hoy una importante ampliación de su oferta de financiamiento. A partir de ahora, los artistas podrán vender sus grabaciones maestras —o una parte de ellas— apenas seis meses después de su lanzamiento, mucho antes que el plazo mínimo anterior de dos años establecido por la empresa. Además, Duetti lanza su nuevo programa de remezclas, que permite a artistas independientes crear remezclas, versiones y otras obras derivadas a partir de su catálogo de 30 000 pistas, que incluye tanto grabaciones maestras como composiciones. A cambio, los artistas pueden recibir pagos iniciales, participar de las regalías futuras, acceder a distribución sin comisiones y contar con apoyo de mercadotecnia especializado.

GENERAR VALOR ANTES QUE NUNCA

Duetti utiliza modelos predictivos propios impulsados por inteligencia artificial para reducir significativamente el plazo mínimo requerido para adquirir grabaciones maestras, que pasa de dos años a apenas seis meses desde su lanzamiento comercial inicial. La Empresa ya trabajó con más de 200 artistas, entre ellos Rx Papi, Jesse Barrera e Ingrid Contreras, en temas con menos de dos años de antigüedad, y ahora amplía esta posibilidad a una base mucho más amplia de artistas en todo el mundo. Como parte de su línea de crédito vigente por USD 75 millones, Viola Credit aporta el financiamiento destinado a esta iniciativa.

“Los modelos tradicionales de la industria musical no han evolucionado al mismo ritmo que las necesidades de los artistas independientes, especialmente en las primeras etapas de sus carreras”, afirmó Lior Tibon, director ejecutivo y cofundador de Duetti. “Nos entusiasma ser la primera empresa musical en respaldar la adquisición de obras recientes a gran escala, incluidos temas con apenas seis meses de antigüedad. Esto permite a los artistas impulsar su carrera en un momento decisivo de su trayectoria profesional”.

Duetti ofrece estructuras de acuerdos flexibles y transparentes que permiten a los artistas vender catálogos completos, canciones individuales o participaciones parciales, según sus objetivos. En esta etapa clave de su desarrollo profesional, la Empresa complementa cada acuerdo con un sólido respaldo de mercadotecnia para ayudar a los artistas a ganar visibilidad y llegar a nuevas audiencias.

Duetti expandió rápidamente su presencia global y ya trabaja con más de 1100 artistas y compositores en más de 40 países para adquirir y gestionar parte de sus catálogos musicales. La decisión de ampliar las adquisiciones de obras más recientes e incorporar estrategias de mercadotecnia innovadoras busca ayudar a los artistas independientes a acelerar su crecimiento en momentos clave de sus carreras.

“Ser independiente implica equilibrar constantemente los aspectos creativos y comerciales de la industria”, señaló el rapero neoyorquino Rx Papi. “Ya no tengo que esperar años para ver resultados. Gracias a mi colaboración con Duetti, puedo tomar una canción que ya está conectando con el público e invertir más en ella rápidamente para impulsar su promoción, desarrollar nuevas versiones y llegar a nuevas audiencias”.

IMPULSAR LA COLABORACIÓN CREATIVA

El programa de remezclas de Duetti conecta a artistas y productores con canciones de su catálogo de más de 30 000 temas para crear remezclas, versiones y otras obras derivadas. Los participantes pueden obtener ingresos desde el primer día gracias a condiciones transparentes y favorables para los creadores. Para simplificar la experiencia, Duetti se encarga de todo el proceso, desde la entrega de pistas individuales (stems) hasta la retroalimentación creativa y la gestión de las aprobaciones de los artistas originales.

“Estamos creando el proceso de remezclas más rápido y sencillo de la industria. Gracias a análisis avanzados e información estratégica impulsados por inteligencia artificial, podemos identificar al artista más adecuado para cada proyecto y conectarlo con un catálogo global especialmente pensado para la reinterpretación. Además, garantizamos que todas las colaboraciones cuenten con la autorización y aprobación de los artistas originales”, explicó Elliot Baumohl, responsable de Crecimiento Musical de Duetti. “Crear nuevas oportunidades de crecimiento y monetización para el ecosistema independiente sigue siendo una de nuestras principales prioridades”.

Durante la fase piloto, Duetti lanzó 200 remezclas y obras derivadas con la participación de más de 100 artistas de géneros como rap, baile funk y house en Norteamérica, Europa y América Latina. Entre los colaboradores destacados figuran Satin Jackets, Zai1k, Kowloon, MC Leleto, Robbe, David Hugo, Cody Currie, Lui Joseph y BLESSED MANE. La Empresa prevé ampliar el programa a géneros como phonk, dancehall y reggaetón, además de fortalecer su presencia en mercados estratégicos fuera de Estados Unidos, como Alemania, Francia y América Latina.

“Para artistas como yo, es poco frecuente encontrar un socio que realmente impulse la creatividad y, al mismo tiempo, ayude a construir una carrera sostenible”, afirmó la figura emergente del hip hop Zai1k. “El apoyo financiero inicial, la asistencia de mercadotecnia y un proceso ágil permiten a los artistas concentrarse plenamente en la creación, con la tranquilidad de saber que Duetti los acompaña de principio a fin”.

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Acerca de Duetti

Duetti es una empresa musical que se asocia con artistas y compositores independientes para adquirir, gestionar y promocionar sus obras. Fundada en 2022 por su director ejecutivo, Lior Tibon, y su director de Operaciones, Christopher Nolte, ofrece financiamiento y apoyo operativo para ayudar a los creadores a monetizar, administrar y expandir sus activos musicales.

A través de estructuras de acuerdos flexibles, Duetti trabaja con una amplia variedad de artistas y compositores, a quienes brinda servicios de gestión de derechos, mercadotecnia y producción de remezclas y obras derivadas. Desde su creación, ha colaborado con más de 1100 artistas y compositores en más de 40 países.

Respaldada por The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures y Roc Nation, Duetti ya recaudó más de USD 635 millones mediante financiamiento de capital y deuda, y se consolidó como un aliado estratégico de referencia para la música independiente a nivel mundial.

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