Cosylab en Heron Neutron Medical Corp. ondertekenen een intentieverklaring om de wereldwijde ontplooiing van Accelerator-Based BNCT-systemen te bevorderen

LJUBLJANA, Slovenië--(BUSINESS WIRE)--Vandaag, 10 juni 2026, maakten Cosylab en Heron Neutron Medical Corp. bekend dat zij een intentieverklaring hebben ondertekend om een strategisch kader tot stand te brengen voor gezamenlijke marktontwikkeling ter ondersteuning van de wereldwijde ontplooiing van AB-BNCT-systemen (AB-BNCT = Accelerator-Based Boron Neutron Capture Therapy).

De samenwerking beoogt om de ontwikkeling en integratie van gesofisticeerde softwareoplossingen voor gebruik met AB-BNCT te bevorderen, terwijl het de internationale markttoegang en bedrijfsontwikkeling van AB-BNCT versterkt. Door de bewezen expertise van Cosylab in missiekritieke software en complexe systeemintegratie te combineren met de end-to-end BNCT-platformen van Heron, wil het partnerschap ruimere wereldwijde klinische toepassing van deze sterk doelgerichte kankerbehandelingsmodaliteit bevorderen.

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