Cosylab y Heron Neutron Medical Corp. firman carta de intención para impulsar el despliegue mundial de sistemas de BNCT basados en aceleradores

LIUBLIANA, Eslovenia--(BUSINESS WIRE)--Cosylab y Heron Neutron Medical Corp. anunciaron hoy, 10 de junio de 2026, que han firmado una carta de intención para establecer un marco estratégico de desarrollo conjunto del mercado con el fin de apoyar la implementación a nivel mundial de los sistemas de terapia de captura de neutrones por boro basada en aceleradores (AB-BNCT).

La colaboración tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la integración de soluciones de software sofisticadas para su uso con AB-BNCT, mientras se refuerza el acceso de AB-BNCT al mercado internacional y el desarrollo comercial. Al combinar la experiencia probada de Cosylab en software de misión crítica y en la integración de sistemas complejos con las plataformas de BNCT integrales de Heron, la alianza busca impulsar una mayor adopción clínica a nivel mundial de esta modalidad de tratamiento oncológico altamente selectivo.

"La AB-BNCT surge como uno de los métodos más prometedores para el tratamiento de cánceres difíciles de tratar y recurrentes", señaló Mark Pleško, director ejecutivo de Cosylab. "Esta colaboración refuerza nuestro enfoque estratégico de impulsar las tecnologías de radioterapia y ampliar nuestra presencia en la región de Asia-Pacífico y más allá. Nos comprometemos a implementar proyectos conjuntos de gran impacto con Heron que aceleren la preparación para el mercado y la adopción clínica".

"Este acuerdo representa un paso clave en la estrategia de crecimiento internacional de Heron", subrayó Shen Hsiao-Lien, director general de Heron Neutron Medical Corp. "La colaboración con Cosylab reforzará nuestras capacidades interregionales y respaldará la rápida expansión de las soluciones de AB-BNCT en los mercados de todo el mundo".

Acerca de Cosylab: Cosylab ( www.cosylab.com ) desarrolla software y sistemas de control para los entornos de tecnología científica y médica más exigentes del mundo, entre ellos, aceleradores de partículas, sistemas de radioterapia, instalaciones de investigación sobre fusión y equipos de semiconductores. Fundada en 2001 y con sede en Liubliana, Eslovenia, Cosylab opera a nivel mundial en instituciones de investigación, hospitales y plantas industriales.

Acerca de Heron Neutron Medical Corp.: Heron Neutron Medical Corp. desarrolla sistemas integrados de terapia de captura de neutrones por boro basada en aceleradores (AB-BNCT) que abarcan tecnologías de aceleradores, líneas de haz de neutrones, plataformas de tratamiento y la integración completa del flujo de trabajo clínico. La empresa se dedica a impulsar soluciones innovadoras para el tratamiento del cáncer y a ampliar el acceso global a la BNCT.

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