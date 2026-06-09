We 2 Stars devient le premier opérateur ghanéen à lancer un service d’eSIM de voyage en collaboration avec BTS et ZIM

ACCRA, Ghana--(BUSINESS WIRE)--L’opérateur international agréé ghanéen We 2 Stars, en collaboration avec BTS et ZIM Connections, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution eSIM AkwaabaSIM, destinée aux voyageurs se rendant au Ghana, en provenance de ce pays ou se déplaçant à travers l’Afrique et le reste du monde.

« Akwaaba » signifie « bienvenue » dans une langue locale du Ghana, ce qui reflète l’objectif du service : faciliter l’accès à la connectivité lors des déplacements et la rendre plus accessible. AkwaabaSIM est désormais opérationnelle et disponible à la vente. Elle permet aux voyageurs d’obtenir leur eSIM avant leur départ et de rester connectés sans avoir à acheter de carte SIM physique ni à changer de carte dans leur appareil.

Alimenté par la plateforme numérique d’eSIM de voyage de ZIM Connections et soutenu par BTS, ce lancement marque l’entrée de We 2 Stars sur le marché de la connectivité grand public et positionne l’entreprise comme le premier opérateur ghanéen à proposer ce type de service.

AkwaabaSIM permet aux utilisateurs de rechercher, d’acheter et d’activer des forfaits eSIM de voyage en profitant d’une expérience numérique fluide. Il s’adresse aux Ghanéens qui voyagent à l’étranger, aux visiteurs se rendant au Ghana et aux voyageurs internationaux à la recherche d’une connectivité simple et flexible.

Ce lancement s’appuie sur la relation déjà bien établie entre We 2 Stars et BTS, basée sur les services de téléphonie vocale internationaux, et étend ce partenariat à de nouveaux services numériques.

« ZIM Connections est ravie de fournir la plateforme sur laquelle repose AkwaabaSIM et d’accompagner We 2 Stars dans le lancement de leur offre d’eSIM de voyage sous leur propre marque. Notre plateforme permet à nos partenaires de commercialiser rapidement des services d’eSIM de voyage. Elle offre aux utilisateurs un parcours numérique fluide et leur garantit la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux différentes destinations et aux différents segments de clientèle. »

— Richard Asare, PDG de We 2 Stars

« Notre collaboration avec We 2 Stars, qui portait initialement sur la téléphonie vocale, s’est transformée en une relation plus large axée sur l’innovation et les nouveaux services. AkwaabaSIM illustre la manière dont BTS permet aux opérateurs de s’affranchir des services de gros traditionnels centrés sur la téléphonie vocale et de créer de nouvelles opportunités de croissance de leurs revenus. »

— Giulia Acchioni Mena, cofondatrice et directrice de l’exploitation chez ZIM Connections

« Notre collaboration avec We 2 Stars concernait initialement la téléphonie vocale, mais elle est devenue une relation plus large centrée sur l’innovation et les nouveaux services. AkwaabaSIM montre parfaitement comment BTS permet aux opérateurs de se libérer des services de gros traditionnels dans le domaine de la téléphonie vocale et de créer de nouvelles opportunités de croissance de leurs revenus. »

— Javier Mariscal, vice-président de la région Afrique chez BTS

Le service est désormais pleinement opérationnel et ouvert à la vente. Une campagne de lancement est prévue sur les canaux numériques et sur les réseaux d’influenceurs basés en Afrique. Elle s’accompagne du code promotionnel AKWAABA1, qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une réduction de 10 %.

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