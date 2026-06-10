Andersen Global versterkt wereldwijde mobiliteitscapaciteiten met de toevoeging van Courdid BV

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Courdid BV, een in Nederland gevestigd adviesbureau voor wereldwijde mobiliteit, waarmee de expertise op het gebied van grensoverschrijdend personeelsbeleid en expatadvies verder wordt versterkt.

Courdid BV, opgericht bijna twintig jaar geleden, biedt een uitgebreid pakket aan adviesdiensten op het gebied van loonbelasting, expatbelasting, salarisadministratie, immigratie en oplossingen voor werkgevers van record. Het bedrijf werkt samen met multinationale werkgevers, overheidsinstellingen en professionele dienstverleners om praktische, op maat gemaakte begeleiding te bieden bij complexe grensoverschrijdende personeelsvraagstukken. De klantgerichte aanpak staat centraal en is gericht op bereikbaarheid en persoonlijke service.

"Wij geloven in praktische en relevante oplossingen voor onze klanten, met name op gebieden die vaak erg complex zijn," aldus Jean-Paul van 't Hof, managing partner van Courdid BV. "Door partner te worden van Andersen Global kunnen we onze klanten breder ondersteunen en tegelijkertijd onze capaciteit versterken om in te spelen op grensoverschrijdende behoeften."

"Het uitbreiden van onze mogelijkheden op het gebied van internationale mobiliteit blijft een belangrijke prioriteit, aangezien bedrijven steeds vaker talent over de grenzen heen inzetten," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Courdid BV versterkt onze aanwezigheid in Europa en onze mogelijkheden om gecoördineerde ondersteuning op dit gebied te bieden."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit belasting-, juridische en waarderingsdeskundigen over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC, telt nu meer dan 50.000 professionals wereldwijd en is via zijn lidfirma's en samenwerkende firma's aanwezig op meer dan 1.000 locaties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.