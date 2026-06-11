Cosylab und Heron Neutron Medical Corp. unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung der weltweiten Einführung von beschleunigerbasierten BNCT-Systemen

LJUBLJANA, Slowenien--(BUSINESS WIRE)--Cosylab und Heron Neutron Medical Corp. gaben heute, am 10. Juni 2026, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, mit der ein strategischer Rahmen für die gemeinsame Markterschließung geschaffen werden soll. Ziel ist die Unterstützung des weltweiten Einsatzes von Systemen für die beschleunigerbasierte Bor-Neutroneneinfangtherapie (AB-BNCT).

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Entwicklung und Integration hochentwickelter Softwarelösungen für den Einsatz bei AB-BNCT voranzutreiben und gleichzeitig den internationalen Marktzugang sowie die Geschäftsentwicklung von AB-BNCT zu stärken. Durch die Kombination der bewährten Expertise von Cosylab im Bereich missionskritischer Software und komplexer Systemintegration mit den End-to-End-BNCT-Plattformen von Heron soll die Partnerschaft dazu beitragen, die weltweite klinische Anwendung dieser hochpräzisen Krebsbehandlungsmethode weiter zu fördern.

„AB-BNCT entwickelt sich zu einem der vielversprechendsten Ansätze für die Behandlung schwer zu behandelnder und wiederkehrender Krebserkrankungen“, sagte Mark Pleško, Chief Executive Officer von Cosylab. „Mit dieser Zusammenarbeit untermauern wir unseren strategischen Fokus, der auf der Weiterentwicklung von Strahlentherapietechnologien und dem Ausbau unserer Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum liegt. Wir sind entschlossen, gemeinsam mit Heron wirkungsvolle Projekte auf den Weg zu bringen, die die Marktreife und die klinische Anwendung beschleunigen.“

„Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie von Heron“, betonte Shen Hsiao-Lien, Geschäftsführerin der Heron Neutron Medical Corp. „Die Zusammenarbeit mit Cosylab wird unsere überregionale Präsenz stärken und die rasche Verbreitung von AB-BNCT-Lösungen auf den weltweiten Märkten vorantreiben.“

Über Cosylab: Cosylab (www.cosylab.com) entwickelt Software und Steuerungssysteme für anspruchsvolle wissenschaftliche und medizintechnische Umgebungen weltweit, darunter Teilchenbeschleuniger, Strahlentherapiesysteme, Fusionsforschungsanlagen und Halbleiterausrüstung. Cosylab wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Ljubljana, Slowenien, und ist weltweit für Forschungseinrichtungen, Krankenhäuser und Industrieunternehmen tätig.

Über Heron Neutron Medical Corp.: Die Heron Neutron Medical Corp. entwickelt integrierte Systeme für die beschleunigerbasierte Bor-Neutroneneinfangtherapie (AB-BNCT), die Beschleunigertechnologien, Neutronenstrahlführungen, Behandlungsplattformen und die vollständige Integration in den klinischen Arbeitsablauf umfassen. Das Unternehmen treibt innovative Lösungen für die Krebsbehandlung voran und will den Zugang zur BNCT weltweit erweitern.

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