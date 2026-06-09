Boomi incorpora compatibilidad con Snowflake Cortex Agents en Agentstudio para permitir una gestión unificada de los agentes de IA

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, la empresa de activación de datos para IA y socio Elite de Snowflake anunció el día de hoy el lanzamiento de la compatibilidad de Snowflake Cortex Agents con Agentstudio. Esta nueva integración, que fue impulsada por Snowflake, permite a las organizaciones supervisar, gestionar y controlar todos los Cortex Agents que forman parte de su plantilla de agentes.

"Los clientes están incorporando agentes de IA a sus entornos de producción, y los socios están lanzando al mercado nuevas soluciones a una velocidad sin precedentes, todo ello gracias a Boomi Agentstudio", afirmó Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. "Este doble impulso refleja la única fortaleza de la plataforma empresarial de Boomi, que potencia la innovación al mismo tiempo que garantiza el control, la confianza y una escalabilidad de nivel empresarial. Junto con nuestros clientes y socios, estamos construyendo el futuro de la transformación basada en agentes".

Al aprovechar Snowflake AI Data Cloud, Boomi se une a Snowflake para ayudar a las organizaciones a dar el siguiente paso en la transformación basada en agentes. Al alimentar los Cortex Agents con procesos ELT en tiempo real y gestionarlos a través de la Torre de Control de Agentes de Agentstudio, las organizaciones pueden transformar agentes dispersos en una plantilla de agentes regulada y de alto rendimiento. En lugar de asistentes de chat que operan de forma aislada, las organizaciones obtienen flujos de trabajo coordinados basados en Cortex que generan resultados empresariales a gran escala.

"El compromiso de Boomi de ayudar a los clientes de Snowflake a innovar con mayor rapidez y a obtener un mayor valor de los datos queda patente en su compatibilidad con los Cortex Agents en Agentstudio", afirma Remy Thellier, director de socios de IA/ML en Snowflake. "Esperamos aportar un valor añadido aún mayor dentro de la AI Data Cloud gracias a nuestra colaboración con Boomi, lo que permitirá crear flujos de trabajo basados en agentes preparados para el entorno empresarial a través de la plataforma unificada y totalmente gestionada de Snowflake".

Al ofrecer compatibilidad con Snowflake Cortex Agent para Agentstudio, Boomi permite a los clientes comunes obtener información empresarial, automatizar procesos y potenciar la innovación.

Las aplicaciones líderes del sector se basan en Snowflake. Al crear herramientas, aplicaciones y soluciones en Snowflake, los equipos de producto e ingeniería pueden desarrollar, escalar y operar sin cargas operativas y ofrecer productos diferenciados a sus clientes. Los socios de productos de Snowflake AI Data Cloud ayudan a los clientes a aprovechar al máximo la flexibilidad, el rendimiento y la facilidad de uso de Snowflake para ofrecer información más relevante. Los socios de servicios de AI Data Cloud aportan experiencia en el sector, conocimientos técnicos y mejores prácticas estratégicas para ayudar a los clientes a mitigar el riesgo y generar valor empresarial con Snowflake a lo largo de todo su recorrido en el ámbito de los datos y la IA. Para obtener más información sobre cómo convertirse en socio de AI Data Cloud, haga clic aquí.

Acerca de Boomi

Boomi, la empresa de activación de datos para la IA, impulsa la "empresa agentiva" al darle vida a los datos en toda la organización. Boomi Enterprise Platform es la base de datos activos que suministra la infraestructura agentiva esencial para impulsar la transformación agentiva. Al unificar el diseño y el gobierno de los agentes, la gestión de API y MCP, la integración y la automatización y la gestión de datos en una sola plataforma, Boomi permite a las organizaciones aprovechar toda la potencia de la IA con una conectividad segura y escalable. Con la confianza de más de 30.000 clientes y el respaldo de una red de más de 800 socios, Boomi ayuda a organizaciones de todos los tamaños a alcanzar agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

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