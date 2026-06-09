Boomi intègre la prise en charge des agents Snowflake Cortex dans Agentstudio afin de permettre une gouvernance unifiée des agents IA

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, spécialiste de l'activation des données pour l'IA et partenaire Elite de Snowflake, a annoncé aujourd'hui le lancement de la prise en charge des agents Snowflake Cortex dans Agentstudio. Cette nouvelle intégration, optimisée par Snowflake, permet aux entreprises de surveiller, gérer et contrôler chaque agent Cortex faisant partie de leur main-d'œuvre automatisée.

« Les clients déploient des agents IA en production, et les partenaires commercialisent de nouvelles solutions à une vitesse record, le tout grâce à Boomi Agentstudio », a déclaré Steve Lucas, président-directeur général de Boomi. « Cette double dynamique reflète la force unique de la plateforme d’entreprise Boomi, qui favorise l’innovation tout en garantissant la gouvernance, la confiance et une évolutivité de niveau entreprise. Avec nos clients et nos partenaires, nous construisons l’avenir de la transformation agentique. »

En s'appuyant sur le Snowflake AI Data Cloud, Boomi s'associe à Snowflake pour aider les organisations à franchir une nouvelle étape dans la transformation agentique. En enrichissant les agents Cortex avec des pipelines ELT en temps réel et en les gérant via l'Agent Control Tower d'Agentstudio, les organisations peuvent transformer des agents dispersés en une main-d'œuvre agentique gouvernée et hautement performante. Au lieu d'assistants de chat fonctionnant de manière isolée, les organisations bénéficient de workflows orchestrés basés sur Cortex qui génèrent des résultats commerciaux à grande échelle.

« L’engagement de Boomi à aider les clients de Snowflake à innover plus rapidement et à tirer davantage de valeur des données est clair à travers son support des agents Cortex dans Agentstudio », déclare Remy Thellier, responsable des partenaires IA/ML chez Snowflake. « Nous sommes impatients d’apporter une valeur ajoutée plus profonde au sein de l’AI Data Cloud grâce à notre collaboration avec Boomi – en rendant possibles des workflows agentiques prêts pour l’entreprise via la plateforme unifiée et entièrement gérée de Snowflake. »

En assurant la prise en charge des agents Snowflake Cortex pour Agentstudio, Boomi permet à leurs clients communs de bénéficier d'informations commerciales, d'une automatisation des processus et d'une innovation accrue.

Les applications leaders du secteur s'appuient sur Snowflake. En développant des outils, des applications et des solutions sur Snowflake, les équipes produit et d'ingénierie peuvent développer, faire évoluer et exploiter leurs solutions sans contrainte opérationnelle, offrant ainsi des produits uniques à leurs clients. Les partenaires produits du Snowflake AI Data Cloud aident les clients à maximiser la flexibilité, les performances et la facilité d’utilisation de Snowflake afin de fournir des informations plus pertinentes. Les partenaires de services du Snowflake AI Data Cloud apportent leur expérience du secteur, leur expertise technique et leurs meilleures pratiques stratégiques pour aider les clients à atténuer les risques et à générer de la valeur commerciale avec Snowflake tout au long de leur parcours en matière de données et d’IA. Pour en savoir plus sur la manière de devenir partenaire du Snowflake AI Data Cloud, cliquez ici.

À propos de Boomi

Boomi, l’entreprise spécialisée dans l’activation des données pour l’IA, dynamise l’entreprise agentique en donnant vie aux données à tous les niveaux de l’activité. La plateforme d’entreprise Boomi constitue la base de données active qui fournit l’infrastructure agentique essentielle pour mener à bien la transformation agentique. En unifiant la conception et la gouvernance des agents, la gestion des API et des MCP, l’intégration et l’automatisation, ainsi que la gestion des données au sein d’une plateforme unique, Boomi permet aux organisations d’exploiter la puissance de l’IA grâce à une connectivité sécurisée et évolutive. Reconnue par plus de 30 000 clients et soutenue par un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi aide les organisations de toutes tailles à gagner en agilité, en efficacité et à innover à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

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