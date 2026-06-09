Boomi aggiunge il supporto di Snowflake Cortex Agents ad Agentstudio per consentire una governance di agenti AI unificata

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, l'azienda per l'attivazione dei dati per l'AI, nonché partner Elite Snowflake, oggi ha annunciato il lancio del supporto di Snowflake Cortex Agents per Agentstudio. Questa nuova integrazione, alimentata da Snowflake, consente alle organizzazioni di monitorare, gestire e governare ogni Cortex Agent appartenente alla loro forza lavoro agentica.

"I clienti stanno scalando gli agenti AI per integrarli nella produzione e i collaboratori stanno portando nuove soluzioni sul mercato a velocità record, entrambi alimentati da Boomi Agentstudio”, ha dichiarato Steve Lucas, Presidente e CEO di Boomi.

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