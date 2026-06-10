SLB arbeitet im Energiebereich mit Qualcomm bei Edge-AI-Lösungen zusammen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Globales Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute eine Absichtserklärung mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, um Edge-AI-Lösungen für die Energiewirtschaft zu ermöglichen und somit Echtzeit-Entscheidungsfindungen in der Öl-/Gasindustrie und Fertigungstechnik zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit kombiniert energieeffizientes Edge Computing und KI-Verarbeitungskapazitäten von Qualcomm Technologies mit Agora™ Edge AI und IoT-Lösungen von SLB, die für abgelegene und betrieblich komplexe Umgebungen entwickelt wurden.

„SLB und Qualcomm Technologies zielen gemeinsam darauf ab, Betreiber zu unterstützen, KI effektiver in der Energieinfrastruktur einzusetzen”, so Rakesh Jaggi, President, Digital, SLB. „Viele Energiebetriebe verlassen sich auf Echtzeit-Entscheidungsfindungen in Remote-Umgebungen in denen Konnektivität und Reaktionsfähigkeit die Leistung direkt beeinflussen. KI -Systeme, die um die Realitäten des Energiebetriebs herum entwickelt wurden, helfen dabei, konsistentere und autonomere Arbeitsabläufe über diese Umgebungen hinweg zu unterstützen.”

Die Energiebetreiber setzen zunehmend auf Automatisierung und autonome Arbeitsabläufe über verschiedene Produktionsumgebungen hinweg und treiben somit die Nachfrage nach agentischen KI-Systemen voran, die näher am operativen Geschäft ausgeführt werden können statt sich lediglich auf zentralisierte Systeme zu verlassen. Bei der dezentralen und ferngesteuerten Energieinfrastruktur, bei der Konnektivität, Latenzzeit und Betriebskontinuität entscheidende Faktoren sind, kann das Zusammenbringen von KI mit physischer Ausrüstung und operativen Arbeitsabläufen dazu beitragen, reaktionsfähigere und widerstandsfähigere Betriebsabläufe zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit soll die Betreiber unterstützen, veraltete Betriebsumgebungen zu modernisieren, während die Cybersicherheit in der Betriebstechnologie über mehrere technologische Schichten gestärkt wird.

„Viele Industrieumgebungen erfordern KI-Systeme, die unter Stromrestriktionen, eingeschränkter Konnektivität, der Trennung zwischen OT- und IT-Umgebungen sowie operativen Echtzeitanforderungen arbeiten müssen”, so Nakul Duggal, EVP and Group GM, Automotive, Industrial and Embedded IoT, and Robotics, Qualcomm Technologies, Inc. „Diese Zusammenarbeit bringt die KI-gestützte Verarbeitung von Qualcomm Technologies näher an die Energieoperationen heran, neben dem Betriebsvermögen, das dazu beiträgt, Edge Intelligence für neue Anwendungsfälle zu ermöglichen und somit den Übergang zu autonomeren Arbeitsabläufen zu unterstützen."

Die Unternehmen werden sich auf die Realisiertung von KI-Anwendungen im gesamten Produktionsbetrieb konzentrieren - mithilfe von digitalen Produktionslösungen und dem Fachwissen im Energiebereich von SLB zusammen mit energieeffizienten Edge-Computing-Technologien von Qualcomm Technologies. Die Zusammenarbeit spiegelt das wachsende Interesse der Branche wider, künstliche Intelligenz näher an das operative Geschäft heranzubringen, um auf autonome und resiliente Energiesysteme umzustellen.

Schlüsselpunkte:

SLB und Qualcomm Technologies arbeiten bei der Edge AI-Bereitstellung in der Energiebranche zusammen, um operative Entscheidungsfindungen in Echtzeit in der Öl-/Gasindustrie und Fertigungstechnik zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit vereint energieeffiziente und KI-gestützte Verarbeitungskapazitäten von Qualcomm Technologies mit dem Agora™ Edge AI und IoT-Lösungsportfolio von SLB, das für abgelegene und betrieblich komplexe Umgebungen entwickelt wurde.

Energieversorger setzen zunehmend auf Automatisierung und autonome Arbeitsabläufe über verschiedene Produktionsstufen hinweg und treiben somit die Nachfrage nach agentenbasierter KI voran, die näher an den Betriebsabläufen betrieben werden kann anstatt sich lediglich auf zentrale Systeme zu verlassen.

Die Zusammenarbeit spiegelt das wachsende Interesse der Branche wider, KI näher an den operativen Betrieb heranzuführen, um autonomere und resilientere Energiesysteme zu unterstützen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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