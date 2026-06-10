-

SLB collabora con Qualcomm a delle soluzioni di IA edge per le operazioni nel settore dell'energia

La collaborazione integra l'edge computing e i flussi di lavoro in ambito energetico a supporto del processo decisionale operativo in tempo reale

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologie per l'energia SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un memorandum d'intesa con Qualcomm Technologies, Inc. per l'abilitazione di soluzioni IA edge per il settore dell'energia, a sostegno del processo decisionale operativo in tempo reale a livello di pozzi, impianti e sistemi di produzione.

La collaborazione integra le capacità di elaborazione edge a basso consumo e di elaborazione IA di Qualcomm Technologies con le soluzioni IA edge e IoT Agora™ di SLB sviluppate per ambienti remoti e complessi dal punto di vista operativo.

"SLB e Qualcomm Technologies ambiscono assieme ad aiutare gli operatori ad applicare l'IA in modo più efficiente all'interno dell'infrastruttura energetica" ha dichiarato Rakesh Jaggi, Presidente, Digital, SLB.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Josh Byerly – Vicepresidente senior delle comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Contatto per gli investitori
James R. McDonald – Vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori e degli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media
Josh Byerly – Vicepresidente senior delle comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Contatto per gli investitori
James R. McDonald – Vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori e degli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Riassunto: OneSubsea di SLB si aggiudica il contratto di pressurizzazione sottomarina per il progetto Thunder Horse di bp nel Golfo d'America (Golfo del Messico)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia per il settore energetico SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi l'assegnazione di un contratto da parte di bp alla sua joint venture OneSubsea™ per fornire un sistema di pressurizzazione sottomarina per Thunder Horse, un progetto nella zona di acque profonde del Golfo d'America. Questo contratto di progettazione, approvvigionamento e costruzione (EPC) per Thunder Horse fa seguito ai recenti contratti di pressurizzazione sottomarina assegna...

Riassunto: SLB e Vår Energi ampliano la collaborazione digitale per ridimensionare la pianificazione dello sviluppo integrato di pozzi e giacimenti

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società di tecnologie energetiche globali SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi l'ampliamento della collaborazione con Vår Energi per adeguare la pianificazione di pozzi e dello sviluppo integrato di giacimenti all'interno delle sue operazioni nella piattaforma continentale norvegese. Con la riduzione dei tempi di ciclo da mesi a giorni grazie alla pianificazione collaborativa dei pozzi e alla pianificazione dello sviluppo integrato di giacimenti che dovrebbe offrire p...

Riassunto: SLB annuncia la data di una teleconferenza riguardante i risultati del secondo trimestre 2026

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 24 luglio 2026, nel corso della quale illustrerà i risultati relativi al secondo trimestre che si concluderà il 30 giugno 2026. La teleconferenza inizierà alle 09:30 EST (CET -6 ore) e alle 07:00 EST sarà rilasciato un comunicato stampa riguardante i risultati. Per accedere alla teleconferenza chiamarne l’operatore al numero +1 (800) 715-9871 rispettivamente nel Nord America o +1 (646) 307-1963 fuori di tale regione circa 10...
Back to Newsroom