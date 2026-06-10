SLB collabora con Qualcomm a delle soluzioni di IA edge per le operazioni nel settore dell'energia

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologie per l'energia SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un memorandum d'intesa con Qualcomm Technologies, Inc. per l'abilitazione di soluzioni IA edge per il settore dell'energia, a sostegno del processo decisionale operativo in tempo reale a livello di pozzi, impianti e sistemi di produzione.

La collaborazione integra le capacità di elaborazione edge a basso consumo e di elaborazione IA di Qualcomm Technologies con le soluzioni IA edge e IoT Agora™ di SLB sviluppate per ambienti remoti e complessi dal punto di vista operativo.

"SLB e Qualcomm Technologies ambiscono assieme ad aiutare gli operatori ad applicare l'IA in modo più efficiente all'interno dell'infrastruttura energetica" ha dichiarato Rakesh Jaggi, Presidente, Digital, SLB.

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