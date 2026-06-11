Cosylab与Heron Neutron Medical Corp.签署意向书，携手推进基于加速器的BNCT系统的全球部署

斯洛文尼亚卢布尔雅那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cosylab与Heron Neutron Medical Corp.今日（2026年6月10日）宣布签署一份意向书，旨在建立战略框架以开展联合市场开发，支持基于加速器的硼中子俘获治疗(AB-BNCT)系统的全球部署。

此次合作旨在加速开发并集成用于AB-BNCT的复杂软件解决方案，同时加强AB-BNCT的国际市场准入与业务拓展。通过结合Cosylab在关键任务软件及复杂系统集成方面的成熟专长，以及Heron的端到端BNCT平台的优势，双方合作的目标是推动这种高靶向性癌症治疗方式在全球范围内获得更广泛的临床应用。

Cosylab首席执行官Mark Pleško表示：“AB-BNCT正逐渐成为治疗难治性和复发性癌症最有前景的方法之一。此次合作强化了我们推进放射治疗技术以及扩大亚太地区乃至全球业务版图的战略重点。我们致力于与Heron推出具有影响力的联合项目，以加速产品的市场就绪度和临床普及。”

Heron Neutron Medical Corp.总经理Shen Hsiao-Lien强调：“此项协议是Heron国际化增长战略的关键一步。与Cosylab的合作将增强我们的跨区域能力，并支持AB-BNCT解决方案在全球市场快速规模化落地。”

关于Cosylab：Cosylab (www.cosylab.com)为全球要求最严苛的科学与医疗技术环境（包括粒子加速器、放射治疗系统、核聚变研究设施和半导体设备）开发软件和控制系统。Cosylab成立于2001年，总部位于斯洛文尼亚卢布尔雅那，业务遍及全球，客户涵盖研究机构、医院和工业设施。

关于Heron Neutron Medical Corp.：Heron Neutron Medical Corp.致力于开发集成的基于加速器的硼中子俘获治疗(AB-BNCT)系统，涵盖加速器技术、中子束线、治疗平台以及完整的临床工作流集成。该公司专注于推进创新的癌症治疗解决方案，并扩大BNCT在全球的可及性。

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