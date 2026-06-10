Duetti amplia oferta de financiamento para artistas independentes com dois novos programas
Duetti amplia oferta de financiamento para artistas independentes com dois novos programas
Faixas masterizadas com apenas seis meses de idade agora são elegíveis para contratos de aquisição; Novo programa de remixes amplia as oportunidades de colaboração
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti A Duetti Inc. (“Duetti” ou a “Empresa”), empresa musical que faz parceria com artistas e compositores independentes para comprar, gerenciar e comercializar seus catálogos, anuncia hoje uma expansão significativa de sua oferta de financiamento. Os artistas agora podem vender suas gravações master, ou partes delas, em apenas seis meses após o lançamento – um prazo substancialmente menor do que o limite anterior de dois anos da empresa. A Duetti também está lançando seu novo Programa de Remixes, que permite que artistas independentes criem remixes, covers e outras obras derivadas do catálogo de 30.000 faixas da Duetti (incluindo masters e composições). Em troca, os artistas podem receber pagamento em dinheiro adiantado, participação nos royalties, 0% de taxas de distribuição e suporte de marketing dedicado.
GERANDO VALOR MAIS CEDO DO QUE NUNCA
A Duetti está utilizando seus modelos preditivos proprietários baseados em IA para reduzir significativamente o limite de idade para aquisição de masters de dois anos para seis meses após o lançamento comercial inicial. A Duetti já firmou parcerias com mais de 200 artistas, incluindo Rx Papi, Jesse Barrera e Ingrid Contreras, em faixas com menos de dois anos, e agora está expandindo a disponibilidade dessa opção para um conjunto muito maior de artistas globalmente. A Viola Credit está fornecendo financiamento para a Duetti, como parte de sua linha de crédito existente de US$ 75 milhões.
“Os modelos tradicionais da indústria musical não acompanharam as necessidades dos artistas independentes, principalmente nos estágios iniciais de suas carreiras”, disse Lior Tibon, CEO e cofundador da Duetti. “Estamos entusiasmados por sermos a primeira empresa musical a apoiar a aquisição em larga escala de catálogos de artistas jovens, incluindo faixas com apenas seis meses de lançamento, permitindo que eles ‘alimentem a chama’ em um momento crucial de suas carreiras.”
A Duetti oferece estruturas de contrato flexíveis e transparentes que permitem aos artistas vender catálogos inteiros, faixas individuais ou partes deles, dependendo de seus objetivos. Nesta fase crucial da carreira de um artista, a Duetti combina um contrato de catálogo com amplo suporte de marketing para impulsionar o sucesso e alcançar um público mais amplo.
A Duetti expandiu rapidamente sua presença global, estabelecendo parcerias com mais de 1.100 artistas e compositores em mais de 40 países para adquirir e gerenciar partes de seus catálogos musicais. A decisão da empresa de expandir para aquisições em estágios iniciais e estratégias de marketing inovadoras visa ajudar artistas independentes a acelerar seu crescimento em momentos cruciais de suas carreiras.
“Ser independente significa estar constantemente equilibrando os lados criativo e comercial da indústria”, disse o rapper Rx Papi, de Nova York. “Não preciso mais esperar anos para ver o retorno do investimento. Ao me associar à Duetti, posso pegar uma música que já está conquistando o público e investir ainda mais nela, em promoção, novas versões e alcançando novos públicos.”
COLABORAÇÃO CRIATIVA EMPODERADORA
O Programa de Remixes da Duetti conecta artistas e produtores com faixas do catálogo da Duetti, que conta com mais de 30.000 músicas, para criar remixes, covers e outras obras derivadas. Os participantes podem começar a ganhar dinheiro desde o primeiro dia, beneficiando-se de termos claros e favoráveis aos criadores. Simplificando a experiência do artista, a Duetti gerencia todo o processo, desde a entrega das faixas separadas até o fornecimento de feedback criativo e a obtenção das aprovações do artista original.
"Estamos criando o processo de remixagem mais rápido e simples do setor. Ao usar insights e análises profundas de IA, somos capazes de identificar o artista de remixagem certo e combiná-lo com um catálogo globalmente rico criado para reinterpretação - tudo isso garantindo que as colaborações sejam totalmente autorizadas e aprovadas pelo artista", observa Elliot Baumohl, chefe de crescimento musical da Duetti. “Alimentar o ecossistema independente com novas maneiras de desbloquear oportunidades de crescimento e monetização continua sendo uma prioridade para a Duetti.”
Durante a fase piloto do programa, Duetti lançou 200 remixes e trabalhos derivados com mais de 100 artistas de diversos gêneros, incluindo rap, baile funk e house music, na América do Norte, Europa e América Latina. Entre os colaboradores notáveis estão Satin Jackets, Zai1k, Kowloon, MC Leleto, Robbe, David Hugo, Cody Currie, Lui Joseph e BLESSED MANE. Duetti planeja expandir o programa para gêneros como phonk, dancehall e reggaeton, e consolidar sua presença em mercados-chave fora dos EUA, incluindo Alemanha, França e América Latina.
“Para artistas como eu, é raro encontrar um parceiro que realmente incentive a criatividade e, ao mesmo tempo, torne o lado comercial sustentável”, disse o artista de hip-hop em ascensão Zai1k. “O apoio inicial, a assistência de marketing e o processo descomplicado dão aos artistas a confiança necessária para se concentrarem inteiramente no lado criativo, sabendo que a Duetti está ajudando a tornar a oportunidade possível do início ao fim.”
ACOMPANHE DUETTI
PÁGINA WEB | INSTAGRAM | FACEBOOK | LINKEDIN
Sobre a Duetti
A Duetti é uma empresa musical que faz parceria com artistas e compositores independentes para comprar, gerenciar e comercializar seus catálogos. Fundada em 2022 pelo CEO Lior Tibon e pelo COO Christopher Nolte, a Duetti oferece suporte financeiro e operacional para ajudar os criadores a monetizar, gerenciar e expandir seus catálogos musicais.
Por meio de estruturas de contrato flexíveis, a Duetti trabalha com uma ampla gama de artistas e compositores, oferecendo suporte com gerenciamento de catálogo, serviços de marketing e produção de remixes e obras derivadas. Desde sua fundação, a Duetti estabeleceu parcerias com mais de 1.100 criadores em mais de 40 países.
A Duetti é apoiada pela The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures e Roc Nation, e já captou mais de US$ 635 milhões até o momento por meio de uma combinação de financiamentos em capital próprio e dívida.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Contacts
Contatos para a Imprensa:
Lucky Break PR
Erika Satler, Erika@luckybreakpr.com
Mark Umbach, Mark@luckybreakpr.com