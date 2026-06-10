Andersen Global potenzia le proprie soluzioni per la mobilità internazionale con l'aggiunta di Courdid BV

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha stretto un accordo di collaborazione con Courdid BV, società olandese di mobilità globale, rafforzando ulteriormente la sua forza lavoro transfrontaliera e i servizi di consulenza ai cittadini residenti all'estero.

Fondata quasi vent'anni fa, Courdid BV offre una suite completa di servizi di consulenza che comprendono imposte sui salari, fiscalità degli espatriati, gestione delle buste paga, immigrazione e soluzioni per datori di lavoro di riferimento. La società collabora con datori di lavoro multinazionali, entità del settore pubblico e fornitori di servizi professionali per fornire consulenza pratica e su misura su complesse questioni lavorative transfrontaliere, distinti da un approccio incentrato sul cliente che dà priorità all'accessibilità e al servizio personale.

“Crediamo in un approccio pratico e rilevante per i nostri clienti, soprattutto in aree che sono spesso molto complesse”, ha dichiarato Jean-Paul van ‘t Hof, socio amministratore di Courdid BV. “Diventare un'azienda collaboratrice di Andersen Global ci consente di supportare i clienti in modo più ampio, rafforzando al contempo la nostra capacità di affrontare esigenze internazionali”.

“Ampliare le nostre soluzioni nel settore della mobilità globale rimane una priorità importante, mentre le aziende continuano a inviare talenti oltre confine”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Courdid BV potenzia la nostra presenza in Europa e rafforza la nostra capacità di offrire supporto coordinato in quest'area”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende associate legalmente distinte e indipendenti che comprendono professionisti in materia fiscale, legale e in materia di valutazione in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'azienda associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi si avvale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue aziende associate e aziende partner.

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