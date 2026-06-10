Hitachi en Google Cloud breiden hun strategische samenwerking uit om de praktische implementatie van fysieke AI te versnellen door middel van FDE en geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen

SANTA CLARA, Calif. & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”) heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn strategische samenwerking met Google Cloud uitbreidt om klanten te ondersteunen bij het versnellen van de praktische implementatie van fysieke AI- en cyberbeveiligingsoplossingen ter bescherming tegen door AI gegenereerde bedreigingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.