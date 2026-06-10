Hitachi en Google Cloud breiden hun strategische samenwerking uit om de praktische implementatie van fysieke AI te versnellen door middel van FDE en geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen
Hitachi en Google Cloud breiden hun strategische samenwerking uit om de praktische implementatie van fysieke AI te versnellen door middel van FDE en geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen
- Hitachi en Google Cloud gaan de mogelijkheden op het gebied van FDE versterken om de wereldwijde implementatie van fysieke AI te versnellen. Hiervoor combineren ze de co-creatiebenadering en de digitale engineeringcapaciteiten van Hitachi, ontwikkeld via Lumada, met de geavanceerde AI van Google Cloud.
- Met de ontwikkeling van deze FDE-mogelijkheden zullen Hitachi en Google Cloud HMAX verder verbeteren met behulp van Gemini Enterprise. Op die manier helpen ze eerstelijnsmedewerkers bij het oplossen van uitdagingen door middel van autonome processen in complexe omgevingen. Met de opschaling van FDE-kennis zal Hitachi waarde toevoegen voor een bredere groep klanten.
- Met de uitbreiding van hun samenwerking stellen Hitachi en Google Cloud klanten in staat hun cyberbeveiliging tegen door AI aangestuurde cyberdreigingen te versterken.
SANTA CLARA, Calif. & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”) heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn strategische samenwerking met Google Cloud uitbreidt om klanten te ondersteunen bij het versnellen van de praktische implementatie van fysieke AI- en cyberbeveiligingsoplossingen ter bescherming tegen door AI gegenereerde bedreigingen.
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Heather Ailara
PR-manager
Hitachi, Ltd
heather@211comms.com