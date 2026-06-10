RevBits y el laboratorio Ethos Lab de la Universidad Stony Brook establecen una alianza de colaboración para promover la formación en ciberseguridad y su aplicación práctica

MINEOLA, NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--El Ethos Lab de la Universidad Stony Brook (SBU), perteneciente al Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, estableció una alianza de colaboración con RevBits, LLC. Gracias a esta iniciativa, el laboratorio podrá acceder a la cartera de soluciones de RevBits para desarrollar laboratorios de informática y poner en marcha un plan de estudios especializado en ciberseguridad que complemente la formación impartida en el aula. La plataforma permite recrear entornos que abarcan cinco de los principales ámbitos de amenaza actuales: la seguridad de terminales, la gestión de accesos privilegiados, la seguridad de correo electrónico, la arquitectura de confianza cero (Zero Trust) y la tecnología de engaño.

Tras ser nombrado recientemente Centro Nacional de Excelencia Académica en Investigación en Ciberseguridad, el Departamento de Ciencias de la Computación de la universidad aprovechará esta alianza para reforzar la formación de los estudiantes y dotarlos de las herramientas necesarias para enfrentar las amenazas actuales en entornos realistas y controlados.

David Schiffer, director ejecutivo de RevBits, afirmó: «Nos enorgullece enormemente participar en el proceso educativo en general y, en particular, colaborar con la Universidad Stony Brook para ayudar a la próxima generación de administradores de ciberseguridad a desarrollar las competencias necesarias para hacer frente a un panorama de amenazas cada vez más complejo. Además, como uno de los primeros graduados del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Stony Brook, es un honor para mí regresar y contribuir a la formación de los estudiantes a través de una iniciativa colaborativa y tan enriquecedora como esta. Como hemos comprobado en el mercado de la ciberseguridad, la mejor defensa frente a las amenazas en constante crecimiento se compone de dos elementos: soluciones de ciberseguridad eficaces y profesionales capacitados y con conocimientos sólidos. Nos entusiasma formar parte de la preparación de esta nueva generación de especialistas en ciberseguridad».

Por su parte, Amir Rahmati, profesor adjunto del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Stony Brook, señaló: «En el Ethos Lab, nuestra misión principal es impulsar la investigación en ciberseguridad y privacidad, al mismo tiempo que proporcionamos a nuestros estudiantes las habilidades prácticas necesarias para afrontar los desafíos del mundo real. La alianza con RevBits nos permite acortar la distancia entre la teoría académica y su aplicación en el mundo profesional. Al incorporar una plataforma integral de seguridad y estas herramientas avanzadas a nuestro plan de estudio, brindamos a los estudiantes la oportunidad de trabajar con tecnologías utilizadas en entornos reales y los preparamos para proteger y defender infraestructuras complejas, aportándoles una experiencia invaluable para su futura carrera en el ámbito de la ciberseguridad».

Acerca de RevBits

Fundada en 2018, RevBits es una empresa especializada en ciberseguridad que ofrece soluciones integrales diseñadas para proporcionar a sus clientes un alto nivel de protección y servicio. Su plataforma unificada reúne múltiples soluciones avanzadas de seguridad que permiten a las organizaciones hacer frente a las amenazas cibernéticas más complejas. RevBits tiene su sede en Mineola (Nueva York), y cuenta con oficinas en Princeton (Nueva Jersey), Boston (Massachusetts), Londres (Reino Unido) y Amán (Jordania).

La cartera completa de soluciones de RevBits incluye RevBits Endpoint Security & EDR (seguridad de dispositivos terminales), RevBits Email Security (seguridad de correo electrónico), RevBits Privileged Access Management (gestión de accesos privilegiados), RevBits Zero Trust Network (arquitectura de confianza cero) y RevBits Deception Technology (tecnología de engaño). Para los clientes que utilizan más de una solución de RevBits, la administración se centraliza a través de RevBits Cyber Intelligence Platform, un entorno unificado de gestión que recopila, correlaciona y alerta sobre amenazas, al tiempo que proporciona respuestas administrativas ágiles impulsadas por inteligencia. El entorno RevBits Cyber Intelligence Platform es compatible con los principales softwares de seguridad SIEM del mercado.

Acerca de la Universidad Stony Brook

La Universidad Stony Brook es una de las universidades públicas más dinámicas de Estados Unidos, además de ser la institución pública insignia y la universidad pública número uno del estado de Nueva York. Forma parte del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), un centro de excelencia académica y una institución de investigación reconocida internacionalmente que ofrece a todos sus estudiantes una educación de primer nivel a un costo accesible.

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