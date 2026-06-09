Liberty Latin America choisit BTS comme partenaire exclusif pour la gestion des services de messagerie A2P sur l'ensemble de ses marchés

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS a annoncé aujourd’hui avoir été choisie comme fournisseur exclusif de services SMS A2P gérés pour Liberty Latin America (LLA), afin de soutenir les efforts de l’entreprise pour renforcer la protection des revenus, la lutte contre la fraude, l’analyse du trafic et la visibilité opérationnelle sur l’ensemble de ses marchés.

Cet accord consolide la stratégie de messagerie A2P de LLA à l’échelle d’une vaste zone géographique et met en place un modèle opérationnel coordonné visant à améliorer le contrôle, la visibilité et la monétisation du trafic A2P sur l’ensemble de ses marchés.

Ce partenariat favorisera la maximisation des revenus, une meilleure protection contre la fraude et la réduction des routes grises, une visibilité optimisée du trafic en temps réel, des rapports et analyses opérationnels, la garantie des revenus, ainsi qu’une assistance 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an pour les services gérés.

Cet accord couvre 25 marchés et témoigne d’un haut niveau de confiance opérationnelle dans la capacité de BTS à fournir des performances constantes dans des environnements réglementaires, techniques et commerciaux variés.

« Cet accord nous offre un cadre opérationnel plus solide et plus cohérent pour la gestion de la messagerie A2P sur l’ensemble de notre zone de couverture régionale », a déclaré Arrigo Gardia, directeur principal des services opérateurs chez Liberty Latin America. « Il s’appuie sur la confiance et le partenariat solide que nous avons développés avec BTS au cours des cinq dernières années dans le domaine des services vocaux internationaux, et nous permet d’étendre cette collaboration à la messagerie A2P avec une meilleure visibilité, une protection renforcée et un modèle de monétisation plus efficace. »

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par Liberty Latin America pour cette importante initiative régionale », a déclaré Ricardo Olloqui, président et cofondateur de BTS. « Notre rôle est de contribuer à garantir que la messagerie A2P soit gérée avec la bonne combinaison de protection, d’intelligence opérationnelle, d’analyse et d’optimisation afin que LLA puisse améliorer ses performances sur l’ensemble des marchés et déployer sa stratégie A2P en toute confiance. »

Les services gérés A2P exclusifs devraient être opérationnels à compter du 1er juillet 2026. Les clients et les partenaires de l'écosystème recevront des informations complémentaires par le biais de communications officielles avant le lancement.

Outre les services gérés A2P exclusifs, ce partenariat élargi établit également un cadre de collaboration pour la gestion des SMS P2A sortants et les services gérés d'API Open Gateway. Ces domaines couvrent l'intégration, la surveillance, l'analyse, la gouvernance et le soutien opérationnel, tout en offrant à LLA une flexibilité nécessaire au fur et à mesure que ses stratégies en matière d'API et d'authentification continuent d'évoluer.

À propos de Liberty Latin America

Liberty Latin America est une société de communication de premier plan opérant dans plus de 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes sous les marques grand public BTC, Flow, Liberty et Más Móvil. Les services de communications et de divertissement que nous offrons à nos clients résidentiels et d'affaires dans la région comprennent la vidéo numérique, l'internet haut débit, la téléphonie et les services mobiles. Nos produits et services commerciaux comprennent une connectivité de qualité professionnelle, un centre de données, des solutions d'hébergement et de gestion, ainsi que des solutions de technologie de l'information avec des clients allant des petites et moyennes entreprises aux entreprises internationales et aux agences gouvernementales. En outre, Liberty Latin America exploite un réseau de câbles sous-marins et terrestres à fibre optique qui relie plus de 30 marchés de la région.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://lla.com.

À propos de BTS

Détenu par BTS Group, BTS est un fournisseur mondial de premier plan, un facilitateur technologique et un partenaire de confiance pour les acteurs de la commtech. Tirant parti de sa plateforme S1 propriétaire, d'un réseau de plus de 400 partenaires et d'une vaste expertise régionale, BTS fournit des solutions vocales avancées qui garantissent des communications internationales fluides, sécurisées et optimisées. BTS gère plus de 18 milliards de minutes vocales par an et prend en charge les opérations des ORM, des opérateurs, des plateformes CPaaS, des entreprises et des hyperscalers dans le monde entier.

www.bts.io

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