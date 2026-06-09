Cardiolife collabora con il Ministero della Salute del Bhutan per rafforzare le cure cardiache in tutto il Paese
Cardiolife collabora con il Ministero della Salute del Bhutan per rafforzare le cure cardiache in tutto il Paese
PORTO, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--Cardiolife è orgogliosa di collaborare con il Ministero della Salute del Bhutan per introdurre a livello nazionale il suo sistema diagnostico di ECG all'avanguardia, basato sull'intelligenza artificiale. La collaborazione offrirà l'accesso alla diagnosi precoce e alla prevenzione di patologie cardiache mediante ECG, segnando un importante passo avanti nell'impegno a migliorare la salute cardiaca e la prevenzione nel Paese.
L'infarto e altre patologie cardiache sono tra le principali cause di morte nella popolazione del Bhutan, che supera appena i 700.000 abitanti.
A seguito di incontri costruttivi a Thimphu, Sua Eccellenza il Ministro della Salute del Bhutan ha ufficialmente approvato l'introduzione a livello nazionale della soluzione di Cardiolife, esprimendo il suo apprezzamento per l'impegno di Cardiolife nella promozione delle cure cardiache attraverso la fornitura gratuita di software e apparecchiature ECG al Bhutan.
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