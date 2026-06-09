Cardiolife collabora con il Ministero della Salute del Bhutan per rafforzare le cure cardiache in tutto il Paese

PORTO, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--Cardiolife è orgogliosa di collaborare con il Ministero della Salute del Bhutan per introdurre a livello nazionale il suo sistema diagnostico di ECG all'avanguardia, basato sull'intelligenza artificiale. La collaborazione offrirà l'accesso alla diagnosi precoce e alla prevenzione di patologie cardiache mediante ECG, segnando un importante passo avanti nell'impegno a migliorare la salute cardiaca e la prevenzione nel Paese.

L'infarto e altre patologie cardiache sono tra le principali cause di morte nella popolazione del Bhutan, che supera appena i 700.000 abitanti.

A seguito di incontri costruttivi a Thimphu, Sua Eccellenza il Ministro della Salute del Bhutan ha ufficialmente approvato l'introduzione a livello nazionale della soluzione di Cardiolife, esprimendo il suo apprezzamento per l'impegno di Cardiolife nella promozione delle cure cardiache attraverso la fornitura gratuita di software e apparecchiature ECG al Bhutan.

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