Seequent und das Cascade Institute schließen Partnerschaft zur Kartierung der tiefen geothermischen Ressourcen Kanadas

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Seequent, The Bentley Subsurface Company, und das Cascade Institute gaben heute eine Zusammenarbeit zur Entwicklung eines kanadischen thermischen Modells bekannt. Diese wegweisende nationale Initiative wird Kanadas tiefe geothermische Ressourcen aufzeigen und die Entwicklung erneuerbarer Energien beschleunigen. Die Ankündigung erfolgt am Eröffnungstag der weltweit größten Geothermie-Veranstaltung, dem World Geothermal Congress, der vom 8. bis 11. Juni in Calgary stattfindet.

Da die Investitionen in Geothermie weltweit als zuverlässige, stets verfügbare saubere Energiequelle stark zunehmen, wird das kanadische thermische Modell mithilfe neuartiger Methoden des maschinellen Lernens einen umfassenden nationalen Überblick über die Tiefenwärmeressourcen schaffen, um eine seit langem bestehende Herausforderung für den Sektor anzugehen: die begrenzte Abdeckung durch unterirdische Daten. Seequent stellt seine weltweit führende geophysikalische Software zur Verfügung, um die Erforschung des Erdinneren zu beschleunigen.

Diese Initiative erweitert das Wissen über Kanadas geothermische Energiereserven, indem geologische und geophysikalische Datensätze in den InterPIGNN-Algorithmus für maschinelles Lernen zur Tiefenwärmemodellierung integriert werden. Durch die Verbesserung der Zuverlässigkeit bei der Lokalisierung geothermischer Ressourcen bietet das Modell eine wichtige Grundlage für Investitionsentscheidungen, politische Planung und Projektentwicklung im ganzen Land.

„Kanada hat eine bedeutende Chance, die Geothermie voranzubringen, da der Bedarf an zuverlässiger, stets verfügbarer sauberer Energie noch nie so groß war“, sagte Jeremy O’Brien, Energy Segment Director bei Seequent. „Die Realisierung dieses Potenzials beginnt mit größerer Sicherheit über den Untergrund und der Bereitstellung von Daten für wichtige Interessengruppen. Die Kombination dieses Zugangs mit erstklassiger Geophysik ermöglicht eine genauere Kartierung der Wärme in der Tiefe. Das Canadian Thermal Model vereint diese Elemente, um einen nationalen Überblick über tiefe geothermische Ressourcen zu schaffen, was dazu beiträgt, Risiken zu reduzieren, Investitionen zu lenken und die Entwicklung zu beschleunigen.“

Das Cascade Institute, ein Think Tank an der Royal Roads University, der sich auf wirkungsvolle Maßnahmen zur Bewältigung der tiefgreifendsten Probleme der Menschheit konzentriert, wird das Projekt im Rahmen seines Deep-Geothermal-Programms leiten. Spezialisten des Cascade Institute werden in Zusammenarbeit mit einem Team aus Geowissenschaftlern und Forschungspartnern, darunter die Simon Fraser University, 400C Energy und die Pacific Division des Geological Survey of Canada, das Modell unter Verwendung von Datenintegrations-Workflows entwickeln, die von der geophysikalischen Software Oasis montaj von Seequent unterstützt werden. Die Technologie von Seequent wird die Daten verarbeiten und visualisieren, die erforderlich sind, um die Energiemärkte über die Verfügbarkeit von Ressourcen und die Entwicklungskosten zu informieren.

„Kanada verfügt über erstklassiges Fachwissen im Bereich des Untergrunds und hat zunehmend die Chance, im Bereich der Geothermie eine Führungsrolle zu übernehmen“, sagte Thomas Homer-Dixon, Geschäftsführer des Cascade Institute. „Dieses Projekt wird eine grundlegende Ressource bereitstellen, um die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Geothermie in großem Maßstab zu demonstrieren.“

Das kanadische thermische Modell spiegelt einen breiteren Wandel in der Branche hin zu datengesteuerter geothermischer Erschließung wider, einschließlich Technologien der nächsten Generation und einer Ressourcenbewertung auf nationaler Ebene. Es unterstreicht zudem die wachsende Bedeutung von Partnerschaften zwischen Forschungseinrichtungen, Technologieanbietern und dem gesamten Energiesektor, um die Geothermie von der Idee zur Infrastruktur zu entwickeln.

Seequent unterstützt mehr als 60 % der weltweiten geothermischen Stromerzeugung und verfügt über Erfahrung sowohl bei Projekten der nächsten Generation wie Fervo Energys Cape Station in Utah als auch bei langjährigen Betrieben wie Ormats globalem Netzwerk – ein Zeichen für fundiertes Fachwissen, das die Branche vorantreibt.

Heute präsentieren Seequent und das Cascade Institute auf dem World Geothermal Congress The Next Frontier: Exploring the Potential of Canada’s Deep Geothermal Resources (Die nächste Herausforderung: Das Potenzial der tiefen geothermischen Ressourcen Kanadas erkunden). Die interaktive Diskussion, die um 13:30 Uhr am Seequent-Stand stattfindet, bietet eine eingehende Betrachtung der technischen Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit tiefen geothermischen Systemen.

Über Seequent

Seequent, The Bentley Subsurface Company, hilft Unternehmen, den Untergrund zu verstehen, und gibt ihnen so die Sicherheit, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Seequent entwickelt weltweit führende Technologien, die an der Spitze der Geowissenschaften stehen und die Arbeitsweise unserer Kunden revolutionieren. Jeden Tag unterstützen wir sie dabei, wichtige Bodenschätze nachhaltiger zu erschließen, bessere Infrastruktur zu entwerfen und zu bauen, erneuerbare Energien zu gewinnen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

Seequent ist in über 150 Ländern tätig und hat seinen Hauptsitz in Neuseeland.

Über das Cascade Institute

Das Cascade Institute nutzt die Komplexitätswissenschaft, um praktikable Lösungen für die drängendsten Probleme der Menschheit zu entwickeln. Forscher des Cascade Institute identifizierten Geothermie als Schlüsselkomponente eines zukunftsfähigen globalen Energiesystems und stellten ein „Ultradeep-Geothermal“-Team zusammen, das sich darauf konzentriert, Technologie, Politik und Finanzen aufeinander abzustimmen, um den Einsatz von Geothermie zu beschleunigen – beginnend in Kanada und mit globaler Ausweitung.

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