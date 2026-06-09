Haleon投資印度以改善農村社群的日常健康

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注于提升日常健康的消費品公司Haleon今日宣布擴充其印度業務的計畫。印度是Haleon成長最快的市場之一，也是其實現到2030年再觸達10億消費者這一策略和宏圖的關鍵。Haleon將投資約1.75億英鎊2，在印度中部的中央邦建立一個新的口腔健康產品製造工廠，並加快在印度農村地區的經銷工作，以滿足不斷成長的市場需求。新工廠的產能也將支援更廣泛的亞洲地區供應。

擴大產能以滿足不斷成長的需求

這個新工廠位於該國中部，毗鄰印度幾所最負盛名的理工學院。它代表Haleon實施「攜手共贏」(Win as One)策略的重要一步。「攜手共贏」策略著重於釋放成長潛力、提高生產力並革新公司文化。強化內部供應鏈能力將使Haleon更具韌性，並能更快地適應消費者需求。

Haleon對印度的投資反映了該國向預防與日常自我保健轉型的清晰結構性改變。到2030年，印度的消費者健康市場規模可望超過230億英鎊。印度已經是Haleon最大的口腔健康市場之一。這項最新投資將加快其值得信賴且有科學實證的品牌組合（包括Sensodyne和parodontax）深入農村社群，目標是到2030年涵蓋超過300萬個銷售據點。

該投資符合Haleon在2025年公司「資本市場日」上概述的資本配置優先事項。

大規模觸達服務不足的社群

印度農村地區居住著該國約65%的人口3，分佈在超過65萬個村莊中4，而未滿足的口腔健康需求仍然巨大。在農村地區，獲得牙科照護的機會非常有限，一名牙醫可能需要服務約25萬人5。由於每年只有不到七分之一的農村居民6會去看牙醫，許多人多年來一直忍受著未治療的蛀牙或牙齒敏感等問題。由於許多人目前沒有使用諸如Sensodyne等牙科專業人士推薦的專效牙膏，因此在解決這類未滿足的消費者需求方面存在巨大的機會。

鑑於許多家庭仰賴日薪維持生計且對價格日益敏感，Haleon還將透過低成本、小規格的牙膏包裝（包括其20盧比的Sensodyne牙膏），在更多城鎮和村莊推廣使用高品質、以科學實證為基礎且成分可靠的口腔健康產品。

隨著銷售和經銷團隊現在直接向Haleon的領導層報告，公司迎來了透過新的創新方式觸達消費者的重大機會。過去12個月裡，公司已為其銷售團隊招募了500多人。

投資「最後一哩路」，提升意識和可及性

Haleon還在投資建設「最後一哩路」能力，將配備檢測工具套件、樣品和診斷工具的騎摩托車的一線團隊規模增加一倍，並派往傳統零售網路和藥房難以觸達的農村地區。簡單的診斷工具，例如消費者透過喝冷水來評估敏感度的「冷刺激測試」，有助於消費者辨識他們可能已存在多年但從未重視的症狀，並第一次使他們獲得以科學實證為基礎的治療方案。

公司還透過其流動口腔健康知識宣傳車網路，直接與農村社群進行教育互動，以提高可及性。這些印有Sensodyne標誌的宣傳車旨在將當地的廣場和集市變成社群中心，用於宣傳口腔健康知識、提供敏感度和牙齦健康檢查，並直接提供產品。

Haleon執行長Brian McNamara表示： 「印度是Haleon的關鍵策略市場，也是我們長期成長的重要驅動力。這項投資強化了我們的本地製造布局，並擴大了我們在全球成長最快的消費者健康市場之一的業務版圖。透過增加我們值得信賴品牌產品的可及性並強化我們在當地的業務能力，我們已已經為把握未來的重大機會做好充分準備。

「我們的目標是再讓印度的超過3億消費者能夠獲得更好的日常健康服務。這對於達成我們在2030年前再觸達全球10億消費者的更大目標至關重要。」

新的製造工廠于本周舉行了破土動工儀式，Haleon管理層與中央邦首席部長進行了會晤。該工廠可望創造500個就業職位，強化本地能力並支援長期經濟發展，從而強化Haleon成為該國首選雇主的雄心。工廠可望於2028年初運行，次年開始供應產品。

編輯問答

為什麼Haleon要投資印度市場？

印度是Haleon成長最快的市場之一，對於公司實現到2030年再觸達10億消費者的抱負至關重要。在自我保健意識和採用率雙雙提高的推動下，到2030年，印度的消費者健康市場規模可望超過230億英鎊。農村地區存在巨大的未滿足健康需求，照護資源十分有限，許多消費者尚未使用專效產品，這為業務成長和擴大日常健康服務涵蓋範圍創造了巨大的空間。

Haleon在印度的投資總額是多少？這筆投資將如何分階段進行？

Haleon將投資約1.75億英鎊的資本支出，在中央邦新建一個口腔健康製造工廠。這筆投資將在2025年至2029年期間分階段進行。該工廠可望於2028年初運行，次年開始供應產品，以支援公司在印度的長期成長計畫。該投資符合Haleon在2025年公司「資本市場日」上概述的資本配置優先事項。

這項投資將如何支援Haleon的成長策略？

該投資透過強化內部供應鏈能力和實現對消費者需求的更快回應來支援Haleon的「攜手共贏」策略。它還是Haleon「為明天而建」(Build for Tomorrow)計畫的一部分，該計畫正在革新Haleon的全球供應鏈以滿足中長期需求，包括在印度和中國等關鍵成長市場進行投資。

新製造工廠是否會支援向其他市場出口？

新工廠的重點是滿足印度國內不斷成長的需求——印度是我們成長最快的市場之一，同時也服務於亞洲其他地區。該工廠強化了本地製造能力和供應鏈韌性，同時構成了我們更廣泛的全球供應鏈轉型的一部分。

這項投資將如何強化Haleon在印度的業務版圖？

我們積極投資於那些我們認為有機會推動創新並創造價值的市場。這項投資透過擴大本地製造和建立更貼近消費者的更加在地化且有韌性的供應網路，強化了Haleon在印度的業務能力。它提高了滿足不斷成長需求的敏捷性——特別是服務不足的農村社群——同時支援公司推動其全球供應鏈最佳化和轉型的更廣泛措施。

Haleon在印度雇傭了多少員工？這項投資會創造就業嗎？

Haleon在印度已經雇傭了大量員工。新的製造工廠將創造500個就業職位，並強化本地能力。此外，為了支援不斷擴大的經銷通路，公司在過去12個月裡已為其銷售團隊招募了500多人。

這一公告將如何鞏固Haleon在印度的現有布局？

自2022年成為一家獨立公司以來，Haleon重新定義了其在印度的業務布局，建立了自己的端對端專屬銷售隊伍和經銷網路。這項投資在此基礎上更進一步，強化了產品上市途徑，並加快了對農村的涵蓋，以觸達更多服務不足的社群。

為什麼將新工廠選址於中央邦？

中央邦位於該國中心地帶，地理位置優越。選址還考量了毗鄰完善的基礎設施、高等教育資源、物流、人才和激勵政策等因素。

印度在Haleon全球營運模式中處於什麼位置？

Haleon今年稍早宣布的新營運模式將印度次大陸確立為一個獨立的營運部門，直接向執行長報告。這反映了該市場的規模和成長潛力，也進一步彰顯了這筆投資的重要策略意義。

關於Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN)是一家專注于提升日常健康的消費品公司。我們的員工、品牌、研究、投資和創新都旨在改善消費者的日常健康。我們的產品組合涵蓋六大類別：口腔健康、維生素、礦物質和補充品(VMS)、疼痛緩解、呼吸健康、消化健康以及治療性皮膚健康等。我們的優質品牌包括Advil、Centrum、Otrivin、Panadol、parodontax、Polident、Sensodyne、Theraflu和Voltaren，深受全球10億多消費者信賴，並獲得世界各地健康專業人士的推薦。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.haleon.com

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