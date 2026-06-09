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Seequent与Cascade Institute携手合作，共同绘制加拿大深层地热资源图谱

尖端热模型将提供全国性的地下热能视图，加速加拿大清洁能源目标的实现

original “加拿大热模型”将整合20多个与地热能相关的地球科学数据输入层，以评估加拿大的全国深层热能资源。

“加拿大热模型”将整合20多个与地热能相关的地球科学数据输入层，以评估加拿大的全国深层热能资源。

阿尔伯塔省卡尔加里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Bentley旗下地质软件公司Seequent与Cascade Institute今日宣布建立合作，共同开发“加拿大热模型”(Canadian Thermal Model)。这一具有里程碑意义的国家级计划将揭示加拿大深层地热资源，并加速可再生能源的开发。该公告正值全球最大的地热行业活动、于6月8日至11日在在卡尔加里举行的世界地热大会(World Geothermal Congress)开幕之际。

随着全球对地热能的投资激增，将其作为一种可靠、持续的清洁能源，“加拿大热模型”将利用新颖的机器学习方法，创建一个全面的国家级深层热能视图，以解决该行业长期面临的挑战：地下数据覆盖有限。Seequent将提供其世界领先的地球物理软件，以加速对地球地下资源的研究。

该计划通过将地质和地球物理数据集整合到InterPIGNN机器学习算法中进行深层热能建模，来推进对加拿大地热能源储量的认知。通过提高对地热资源位置的确定性，该模型为全国范围内的投资、政策规划和项目开发提供了关键的信息参考基础。

Seequent能源部门总监Jeremy O’Brien表示：“当对可靠、持续的清洁能源的需求空前高涨之际，加拿大在推进地热能方面拥有巨大的机会。实现这一潜力始于提高对于地下资源的确定性，并使关键利益相关者能够获取相关数据。将这种访问权限与一流的地球物理学相结合，能够更准确地绘制深层热能图谱。‘加拿大热模型’将这些要素整合在一起，创建全国性的深层地热资源视图，有助于降低风险、指导投资并加速开发。”

Cascade Institute是皇家路大学(Royal Roads University)旗下专注于通过高影响力干预措施解决人类最深层问题的智库，将通过其“深层地热计划”牵头开展该项目。Cascade Institute的专家将与一个地球科学家和研究合作伙伴团队（包括西蒙菲莎大学、400C Energy和加拿大地质调查局太平洋分部）合作，利用Seequent的Oasis montaj地球物理软件支持的数据整合工作流来开发该模型。Seequent的技术将处理和可视化所需的数据，为能源市场提供资源可用性和开发成本方面的信息参考。

Cascade Institute执行董事Thomas Homer-Dixon表示：“加拿大拥有世界一流的地下专业知识，并且在地热领域拥有越来越大的领先优势。该项目将提供一个基础性资源，以证明大规模地热能的技术和经济可行性。”

“加拿大热模型”反映了整个行业向数据驱动的地热开发转变的趋势，包括下一代技术和国家级资源评估。它也强调了研究机构、技术提供商和更广泛的能源部门之间建立合作伙伴关系的重要性日益凸显，以将地热能从机遇转变为基础设施。

Seequent为全球超过60%的地热发电项目提供支持，其经验涵盖诸如Fervo Energy在犹他州的Cape Station等下一代项目，以及Ormat的全球布局等长期运营项目，体现了推动该行业发展的深厚专业知识。

今天，Seequent和Cascade Institute将在世界地热大会上举办题为“下一个前沿：探索加拿大深层地热资源潜力”(The Next Frontier: Exploring the Potential of Canada’s Deep Geothermal Resources)的活动。该互动讨论会将于下午1:30在Seequent展台举行，届时将深入探讨与深层地热系统相关的技术挑战和机遇。

关于Seequent

Bentley旗下地质软件公司Seequent可帮助组织了解地下环境，让他们有信心更快地做出更合理的决策。Seequent开发了处于地球科学前沿的世界领先技术，推动了客户工作方式的转型。我们每天都在帮助客户以更具可持续性的方式开发关键矿产资源、设计和建造更好的基础设施、获取可再生能源，并降低对环境的影响。

Seequent在超过150个国家开展业务，同时自豪地将总部留在新西兰。

关于Cascade Institute

Cascade Institute利用复杂性科学来设计可行的干预措施，以解决人类最紧迫的问题。Cascade的研究人员将地热能确定为适应未来的全球能源系统的关键组成部分，并组建了一个“超深层地热”(Ultradeep Geothermal)团队，专注于整合技术、政策和金融，以加速地热能的部署，首先从加拿大开始，然后向全球扩展。

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