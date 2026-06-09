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IQM y Real Asset Acquisition Corp. anuncian la entrada en vigor de la declaración de inscripción de la propuesta de fusión empresarial

La Asamblea General Extraordinaria de RAAQ está prevista para el 25 de junio de 2026

original IQM Radiance quantum computer

IQM Radiance quantum computer

PRINCETON, N.J. y ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de pila completa ("IQM", "IQM Quantum Computers" o la "Empresa") y Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una sociedad de adquisición con fines especiales ("RAAQ"), han anunciado hoy que la declaración de inscripción del Formulario F-4 (la "Declaración de inscripción"), relativa a la combinación de sus negocios anunciada previamente, ha sido declarada efectiva por parte de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos ("SEC") el día 5 de junio de 2026.

La Asamblea General Extraordinaria de los accionistas de RAAQ en relación con la propuesta de combinación de negocios (la "Asamblea General Extraordinaria") se realizará el 25 de junio de 2026.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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