SeequentとCascade Institute、カナダの深部地熱資源のマッピングで提携

アルバータ州カルガリー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Bentley Subsurface CompanyであるSeequentとCascade Instituteは、「Canadian Thermal Model」の開発に向けた協業を発表しました。この全国規模の画期的な取り組みにより、カナダの深部地熱資源を明らかにし、再生可能エネルギー開発を加速します。この発表は、6月8日から11日までカルガリーで開催される世界最大の地熱関連イベント「世界地熱会議（World Geothermal Congress）」の開幕初日に行われました。

信頼性が高く、常時利用可能なクリーン電源として地熱エネルギーへの投資が世界的に急増する中、Canadian Thermal Modelは、新たな機械学習手法を用いて地下深部の熱資源を全国規模で包括的に可視化し、地下データの対象範囲が限られているという、この分野の長年の課題に対応します。Seequentは、地下構造の研究を加速するため、世界をリードする同社の地球物理ソフトウエアへのアクセスを提供しています。

この取り組みは、地質・地球物理データセットを、深部地熱モデリング向けの機械学習アルゴリズム「InterPIGNN」に統合することで、カナダの地熱エネルギー資源に関する知見を深めるものです。地熱資源の所在に関する確度を高めることで、このモデルは、全国規模での投資判断、政策立案、プロジェクト開発に資する重要な基盤となります。

「信頼性が高く、常時利用可能なクリーンエネルギーへのニーズがかつてないほど高まる中、カナダには地熱エネルギーを推進する大きな機会があります」と、Seequentのエネルギー・セグメント・ディレクターであるジェレミー・オブライエンは述べました。「その可能性を実現する第一歩は、地下に関する確実性を高め、主要なステークホルダーがデータにアクセスできるようにすることです。こうしたアクセスと最高水準の地球物理技術を組み合わせることで、地下深部の熱をより正確にマッピングできるようになります。Canadian Thermal Modelは、これらの要素を統合し、深部地熱資源の全国的な全体像を示すことで、リスクの低減、投資判断の支援、開発の加速に貢献します。」

ロイヤルローズ大学のシンクタンクであり、人類が直面する最も深刻な課題に対応するための効果の高い介入策に注力するCascade Instituteは、同研究所の「Deep Geothermal」プログラムを通じて本プロジェクトを主導します。Cascade Instituteの専門家は、サイモン・フレイザー大学、400C Energy、カナダ地質調査所太平洋支部を含む地球科学者および研究パートナーのチームと連携し、Seequentの地球物理ソフトウエア「Oasis montaj」が支えるデータ統合ワークフローを活用して、このモデルを開発します。Seequentの技術は、資源の利用可能性と開発コストについてエネルギー市場の判断材料となるデータを処理・可視化します。

「カナダは地下構造に関する世界トップクラスの専門知見を有しており、地熱分野をリードする機会がますます広がっています」と、Cascade Instituteのエグゼクティブ・ディレクターであるトーマス・ホーマー＝ディクソン氏は述べました。「このプロジェクトは、地熱エネルギーを大規模に展開する際の技術的・経済的実現可能性を示すための基盤となる情報資源を提供します。」

Canadian Thermal Modelは、次世代技術や全国規模の資源評価を含む、データ主導型の地熱開発に向けた、より広範な業界の潮流を反映しています。また、地熱を機会から実際のインフラへと拡大するうえで、研究機関、技術プロバイダー、エネルギー分野全体の連携がますます重要になっていることも示しています。

Seequentは、世界の地熱発電の60%以上を支えており、ユタ州のFervo Energy（ファーボ・エナジー）による「Cape Station」のような次世代プロジェクトから、Ormatのグローバルな事業展開に代表される確立された運用まで、幅広い経験を有しています。こうした実績は、業界の発展を推進するSeequentの深い専門知見を反映するものです。

SeequentとCascade Instituteは、世界地熱会議（World Geothermal Congress）において、「The Next Frontier: Exploring the Potential of Canada’s Deep Geothermal Resources」を発表します。午後1時30分からSeequentのブースで開催されるこの対話型ディスカッションでは、深部地熱システムに関連する技術的課題と機会について詳細に検討します。

Seequentについて

Bentley Subsurface CompanyであるSeequentは、組織が地下の構造を理解し、確信を持ってより迅速かつ的確な意思決定を行えるよう支援しています。Seequentは、地球科学分野の最前線に立つ世界有数の技術を開発し、顧客の業務プロセスを革新しています。Seequentは日々、顧客が重要鉱物資源をより持続可能な方法で開発し、より優れたインフラを設計・構築し、再生可能エネルギーを確保し、環境への影響を低減できるよう支援しています。

Seequentはニュージーランドに本社を置きながら、150か国以上で事業を展開しています。

Cascade Instituteについて

Cascade Instituteは、複雑性科学を活用し、人類が直面する最も差し迫った課題に対する実行可能な対応策を設計しています。Cascade Instituteの研究者は、地熱エネルギーを将来に適合した世界的なエネルギーシステムの重要な構成要素と位置付け、カナダを皮切りに世界へ拡大する地熱導入を加速させるため、技術、政策、資金調達の足並みをそろえることに注力するUltradeep Geothermalチームを結成しました。

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